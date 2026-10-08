Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Thành ủy Quảng Ninh

Sáng 8/10, Đoàn Thanh tra Ban Cơ yếu Chính phủ do đồng chí Dương Hồng Thắng, Phó Chánh Thanh tra Cơ yếu, Ban Cơ yếu Chính phủ, làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với Thành ủy Quảng Ninh về lĩnh vực cơ yếu và công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm việc với đoàn.

Đồng chí Dương Hồng Thắng, Phó Chánh Thanh tra Cơ yếu, Ban Cơ yếu Chính phủ, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia dự họp đã tập trung trao đổi việc chấp hành các quy định về công tác cơ yếu; quản lý, sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước tại Thành ủy Quảng Ninh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: Công tác cơ yếu, bảo vệ bí mật nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí khẳng định, Thành ủy Quảng Ninh luôn xác định việc chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cơ yếu và bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Cơ yếu Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cơ yếu, bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.