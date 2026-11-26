Chiều 26/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) Aleksander Beglov đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 đến 27/11.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Thống đốc Aleksander Beglov cùng Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg sang thăm Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác trong việc thúc đẩy hợp tác địa phương, là dịp quan trọng để Thành phố Hà Nội, các địa phương Việt Nam và Saint Petersburg cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết đạt được thời gian qua, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước; luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tin cậy, tốt đẹp với Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác với thành phố Saint Petersburg có vị trí quan trọng, thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế, khoa học và văn hóa lớn của Nga mà còn là địa phương có nhiều gắn bó lịch sử và tình cảm với Việt Nam, và cũng là địa phương đi đầu tại Nga trong hợp tác với các địa phương Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa thành phố Saint Petersburg với các địa phương của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là với Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao sự chỉ đạo, quan tâm của cá nhân Thống đốc Aleksander Beglov và lãnh đạo thành phố trong việc tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như cải tạo quảng trường khang trang, trở thành điểm đến mang ý nghĩa lịch sử của người dân Saint Petersburg và những người con Việt Nam khi đến Saint Petersburg.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố Saint Petersburg tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Việt Nam, phát huy tiềm năng, thế mạnh và những cơ chế hợp tác hiện có; chú trọng thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn chính quyền thành phố Saint Petersburg tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Saint Petersburg.

Thống đốc Aleksander Beglov bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định luôn trân trọng những tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với thành phố Saint Petersburg. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, Thống đốc Saint Petersburg nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đồng thời chăm lo chu đáo đến xây dựng Nhà nước, xã hội tiến bộ, lành mạnh, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, phản ánh những giá trị cao đẹp của truyền thống và lý tưởng.

Báo cáo về kết quả làm việc với các địa phương Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm, Thống đốc Aleksander Beglov khẳng định luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu và sẽ thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo và đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thống đốc Aleksander Beglov thông báo Saint Petersburg đã đặt tên công viên mang tên Việt Nam, tổ chức nhiều diễn đàn và tuần lễ văn hóa Việt Nam; nhân dân Nga nói chung và người dân thành phố Saint Petersburg luôn dành tình cảm đặc biệt nồng ấm đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng trong năm 2025, thành phố đã tổ chức hơn 300 hoạt động liên quan đến Việt Nam. Thành phố đã ký các thỏa thuận hợp tác và sẵn sàng phối hợp với thành phố Hà Nội triển khai xây dựng tuyến metro, hợp tác an ninh mạng; nhấn mạnh Saint Petersburg sẵn sàng thúc đẩy các dự án hợp tác với địa phương Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân, qua đó góp phần thiết thực vào việc củng cố và phát triển quan hệ thực chất, hiệu quả giữa hai nước.

Thống đốc Aleksander Beglov bày tỏ cảm ơn sâu sắc về việc được trao tặng danh hiệu Công dân danh dự thành phố Hà Nội.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thống đốc Aleksander Beglov nhất trí triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký nhân chuyến thăm, tăng cường kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước; ủng hộ việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối địa phương nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thống đốc Aleksander Beglov trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sớm trở lại thăm thành phố, thủ đô phương bắc của Liên bang Nga để chủ trì, bảo trợ tổ chức các hoạt động tăng cường gắn kết giữa hai nước và các địa phương hai nước.