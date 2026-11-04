Barcelona thắng đậm Aston Villa 3-0, Yamal tiếp tục tỏa sáng

Rạng sáng 4/11 (giờ Việt Nam), Barcelona đánh bại Aston Villa 3-0 trong trận đấu thuộc lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League 2026-2027. Lamine Yamal mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Raphinha lập cú đúp sau giờ nghỉ, giúp đội bóng xứ Catalonia giành chiến thắng quan trọng.

Raphinha (giữa) ăn mừng cùng Fermín López (trái) và Anthony Gordon sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona trong trận gặp Aston Villa trên sân Camp Nou, Tây Ban Nha, ngày 3/11/2026. Ảnh: AP

Bước vào cuộc đối đầu với Aston Villa, Barcelona sớm chiếm lợi thế nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Lamine Yamal. Ngay phút thứ 7, tài năng trẻ người Tây Ban Nha tận dụng đường chuyền lỗi của Joao Gomes, cướp bóng rồi vượt qua Pau Torres trước khi tung cú dứt điểm vào góc xa, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm giúp Barcelona thi đấu chủ động hơn, nhưng Aston Villa không dễ dàng chấp nhận thất bại. Đại diện Ngoại hạng Anh nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, đặc biệt từ những tình huống cố định.

Johan Manzambi có thời điểm khiến hàng phòng ngự Barcelona gặp khó khăn. Tuy nhiên, thủ môn Joan Garcia thi đấu tập trung, thực hiện những pha cứu thua quan trọng trước giờ nghỉ, giúp đội chủ sân giữ vững lợi thế.

Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục khẳng định ưu thế. Phút 52, Raphinha nhận đường chuyền của Fermín López rồi dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm người Pau Torres đổi hướng và đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 64, Raphinha hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của João Cancelo, ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona.

Chiến thắng này giúp Barcelona có 9 điểm sau 4 lượt trận, tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League. Trong khi đó, Aston Villa phải nhận thất bại đầu tiên sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại đấu trường châu Âu.

Ở các trận đấu cùng ngày, Paris Saint-Germain (PSG) thắng đậm Villarreal 6-0, Bayern Munich vượt qua Atletico Madrid 2-0 trên sân khách, trong khi Manchester United lội ngược dòng đánh bại AS Roma 3-2 tại Old Trafford.

Chiến thắng trước Aston Villa giúp Barcelona lấy lại đà thi đấu tích cực và tạo thêm động lực trước những thử thách tiếp theo tại đấu trường châu Âu.