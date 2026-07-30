Bắt tạm giam tài xế sử dụng ma túy, gây tai nạn chết người

Ngày 29/7, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sin (sinh năm 1993, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Nguyễn Hồng Sin tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, sáng 8/3, Nguyễn Hồng Sin lái ô tô biển số tỉnh Đồng Nai, chạy trên đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Khi đến đoạn qua xã Phước Hữu (tỉnh Khánh Hòa), ô tô do Sin lái đã tông vào xe đầu kéo đang đỗ trên làn dừng khẩn cấp. Sau đó, xe của Sin tiếp tục tông trúng tài xế xe đầu kéo đang đứng bên cạnh phương tiện khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Hồng Sin dương tính với chất ma túy Methamphetamine, không có nồng độ cồn. Sin khai đã sử dụng ma túy trước thời điểm gây ra vụ tai nạn 2 ngày. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và các chứng cứ xác định, Nguyễn Hồng Sin lái xe trong tình trạng cơ thể có chất ma túy, không chú ý quan sát và không đi đúng làn đường quy định là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.