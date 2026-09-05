Tài xế không có bằng lái, vi phạm nồng độ cồn cao gấp hơn 10 lần mức kịch khung

CSGT Sơn La phát hiện ông L.V.L. đi xe máy có nồng độ cồn 4,270 mg/l khí thở, cao gấp hơn 10 lần ngưỡng vi phạm cao nhất và không có giấy phép lái xe.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện một người đi xe máy có nồng độ cồn 4,270 mg/l khí thở, cao gấp hơn 10 lần mức 0,4 mg/l. Thời điểm kiểm tra, người này cũng không có giấy phép lái xe.

Cụ thể, tại Km80 Quốc lộ 4G, thuộc xã Chiềng Khoang, tỉnh Sơn La, Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Sông Mã, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La kiểm tra ông L.V.L. (SN 1978) khi người này đi xe máy trên đường.

Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông L. là 4,270 mg/l khí thở. So với mức nồng độ cồn cao nhất được quy định là 0,4 mg/l khí thở, mức vi phạm này cao gấp hơn 10 lần.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó xác định ông L.V.L. không có giấy phép lái xe.

Ông L.V.L. có nồng độ cồn 4,270 mg/l khí thở. (Ảnh: CACC)

Theo điểm d khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe trên đường có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 mg/l bị phạt 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Do ông L.V.L. không có giấy phép lái xe nên không thực hiện việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Với lỗi không có giấy phép lái xe, trường hợp điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh đến 125 cm³ hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW, người vi phạm bị phạt 2 đến 4 triệu đồng theo điểm a khoản 5 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.