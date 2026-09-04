Xử phạt tài xế đột ngột chuyển làn khiến xe phía sau phanh dúi dụi trên cao tốc

CSGT xử phạt tài xế ô tô con biển số 30B-308.xx do bất ngờ đánh lái để vào lối rẽ trên cao tốc khiến xe phía sau buộc phải phanh gấp, tránh tai nạn.

Tổ CSGT số 4 (Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT) lập biên bản vi phạm hành chính đối với B.H.T. (SN 1985, trú tại Hà Nội) về hành vi không tuân thủ các quy định khi ra khỏi đường cao tốc.

Với hành vi trên, tài xế B.H.T. bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video từ camera hành trình của một ô tô chạy cao tốc Mai Sơn - Diễn Châu. Ô tô này đang chạy ở làn đường bên phải (tốc độ tối đa 80 km/h), giữ khoảng cách an toàn với xe đầu kéo phía trước. Sau đó, thấy có khoảng trống ở làn bên trái, tài xế đã chuyển làn và đi sau chiếc ô tô con màu đen mang biển số 30B-308.xx.

Tuy nhiên, ô tô con bất ngờ phanh chậm lại và tạt sang làn phải, gặp đúng lúc chiếc xe đầu kéo đi đến, tài xế chiếc xe con này lại đánh lái về làn trái rồi dừng lại.

Tài xế xe có camera hành trình buộc phải phanh gấp để tránh va chạm và dừng lại hẳn ngay trên làn trái.

Hình ảnh ô tô vi phạm.

Sau đó, chiếc ô tô con từ từ tạt ngang đường đi qua vạch liền để ra khỏi cao tốc theo lối ra đoạn đi vào thị trấn Thiệu Hóa.

Từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh, làm rõ người lái xe và xử lý theo quy định.

Tổ CSGT số 4 đã tra cứu dữ liệu phương tiện, xác định ô tô biển số 30B-308.xx và mời chủ phương tiện, tài xế đến trụ sở Công an xã Kiều Phú, Hà Nội để làm việc.

Qua xác minh, tài xế vi phạm là B.H.T.. Tại buổi làm việc, lực lượng CSGT cho lái xe xem lại video, hình ảnh phản ánh trên mạng xã hội; đối chiếu với dữ liệu camera giám sát trên tuyến và lịch sử phương tiện ra, vào đường cao tốc.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, lái xe thừa nhận hành vi vi phạm và viết bản tường trình. Lái xe nhận thức hành vi của mình tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, có thể dẫn đến tai nạn giao thông và cam kết không tái phạm.