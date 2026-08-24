Bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chiều 24/8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị ĐBQH dự phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tại Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và 7 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong đó, có Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội; với 2.680 ý kiến tại tổ và 535 ý kiến tại hội trường, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, góp phần tạo sự đồng thuận cao đối với các nội dung của Kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là sự thể hiện tinh thần “Linh hoạt - Nhanh chóng - Quyết liệt - Đồng hành” của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong tạo lập hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân.

Để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, khẩn trương, bài bản; chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành luật, nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực; đồng thời, tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống quy phạm pháp luật; các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và các đại biểu Quốc hội chủ động giám sát, kịp thời kiến nghị những vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dự phiên bế mạc tại hội trường Quốc hội.

Đối với Quảng Ninh và Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chuẩn bị kỹ lưỡng để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi các Nghị quyết về thành lập hai thành phố có hiệu lực; đồng thời, tạo không khí phấn khởi, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân; bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Trước mắt, các địa phương phải chủ động chuẩn bị toàn diện cho mô hình chính quyền đô thị mới, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay khi Nghị quyết có hiệu lực.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn “Tăng tốc, bứt phá”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các quyết sách được thông qua tại Kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp tiếp tục đồng hành, giám sát, góp ý để các quyết sách đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả, bền vững; ra sức thi đua, sáng tạo, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.