Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

Chiều 24/8, tại phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cảm ơn sự quan tâm của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã ủng hộ biểu quyết tán thành việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Kết quả biểu quyết điện tử, có 478/478 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành thành lập thành phố Quảng Ninh (chiếm 100% đại biểu có mặt). Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Theo Nghị quyết quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Quảng Ninh giáp thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Biển Đông.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

100% đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh.

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh (HĐND, UBND thành phố Quảng Ninh kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Quảng Ninh được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Quảng Ninh kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Các văn bản pháp luật được ban hành trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà vẫn được tiếp tục thực hiện sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nếu có cụm từ “tỉnh Quảng Ninh” thì được chuyển thành “thành phố Quảng Ninh”.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ninh cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo nội dung tiếp thu, giải trình của Chính phủ, các ý kiến về hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, Chính phủ sẽ chỉ đạo địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu, phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và quốc gia như ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đã nêu tại các phiên thảo luận tại Tổ và tại Hội trường Quốc hội.

Cán bộ, nhân viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phấn khởi trong thời khắc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh qua xem truyền hình trực tiếp.

Chính phủ khẳng định, việc thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ là quyết định thay đổi về tổ chức đơn vị hành chính, mà còn có ý nghĩa lâu dài về tổ chức không gian phát triển, mô hình tổ chức chính quyền địa phương, tạo động lực tăng trưởng mới đối với thành phố, của vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực Bắc Bộ và của cả nước trong thời gian tới. Đây là bước thể chế hóa quan điểm, định hướng, mục tiêu của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển đô thị và đổi mới mô hình tăng trưởng. Thành lập thành phố Quảng Ninh cũng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm và kỳ vọng cao hơn đối với địa phương.

Theo đó, thành phố Quảng Ninh phát triển trở thành một đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh quốc tế, vừa là trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ của quốc gia, vừa là địa bàn chiến lược vững chắc về quốc phòng, an ninh. Sự phát triển của thành phố sẽ mang lại lợi ích cụ thể để người dân và doanh nghiệp địa phương được thụ hưởng; đồng thời, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao năng suất lao động, thu nhập và chất lượng sống người dân; thành lập thành phố Quảng Ninh sẽ góp phần tạo ra những mô hình quản trị, mô hình phát triển đô thị có giá trị lan tỏa trong cả nước, đóng góp vào mục tiêu xây dựng một Nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.

Không gian đô thị Quảng Ninh hiện đại, đồng bộ.

Thành phố Quảng Ninh sau khi được thành lập dự kiến có diện tích tự nhiên 6.231,27km², quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo định hướng được đặt ra, thành phố Quảng Ninh phát triển theo mô hình “Trung tâm, xanh, thông minh, có bản sắc”, trở thành hình mẫu về chuyển đổi mô hình phát triển ở tầm quốc gia, tiên phong chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị đô thị thông minh và bền vững. Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là hài hòa giữa bảo tồn các giá trị tự nhiên, văn hóa với tốc độ tăng trưởng kinh tế; giữa phát triển không gian đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên biển.

Quảng Ninh định hướng chuyển mạnh sang mô hình kinh tế dựa trên chuỗi giá trị gia tăng, với các trụ cột gồm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ cao cấp; logistics trung chuyển quốc tế; công nghiệp xanh và kinh tế số. Trong đó, du lịch được định hướng chuyển sang phân khúc giá trị cao, hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng hạng sang; logistics hướng tới kết nối cửa khẩu Móng Cái với các khu kinh tế ven biển, hình thành chuỗi cung ứng khép kín; công nghiệp tiếp tục chuyển dịch từ khai khoáng truyền thống sang công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, gắn với sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm công nghệ.

Toàn cảnh Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Đặc biệt, phát triển đô thị thông minh được xác định không chỉ là đầu tư công nghệ, mà trước hết là đổi mới phương thức quản trị. Thành phố hướng tới xây dựng xã hội số, văn hóa số, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ công; tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình quản lý, vận hành và giám sát sự phát triển đô thị…

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của địa phương. Đây là nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng Đông Bắc. Đồng thời, đây là bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, gắn phát triển kinh tế với quản lý không gian, kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.