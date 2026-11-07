Vì sự phát triển của người lao động

Sự phát triển của người lao động gắn liền với chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn. Bằng những hoạt động thiết thực, các cấp Công đoàn Quảng Ninh đang khẳng định vai trò đại diện, đồng hành, tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống, phát huy năng lực và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chăm lo, bảo vệ "vốn quý" cho doanh nghiệp

Quảng Ninh hiện có khoảng 275.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao về việc làm, thu nhập, phúc lợi và điều kiện lao động. Các cấp Công đoàn chú trọng đối thoại, thương lượng, bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống công nhân.

Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác ESON (VN), KCN Đông Mai, luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác ESON (VN), KCN Đông Mai, với khoảng 300 lao động, Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thưởng và phúc lợi. Mức lương và phụ cấp cố định của công nhân là 9,32 triệu đồng/tháng, gồm lương cơ bản, chuyên cần, xăng xe, nhà ở và phụ cấp công việc. Tùy vị trí, điều kiện làm việc, người lao động còn được hưởng phụ cấp kỹ năng, tiếng ồn, khu vực nóng, làm đêm, hỗ trợ con nhỏ; thưởng thâm niên, cuối năm, tháng lương thứ 13 theo quy chế. Thu nhập một số vị trí có thể đạt trên 20 triệu đồng/tháng.

Theo chị Nguyễn Thị Nhài, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công khai, minh bạch các chế độ tiền lương, phụ cấp, thưởng, phúc lợi. Đồng thời, quan tâm chính sách hỗ trợ lao động nữ, người nuôi con nhỏ, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần ổn định đời sống, giúp công nhân gắn bó với doanh nghiệp.

Hoạt động đối thoại được các cấp công đoàn chú trọng nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Công đoàn phường Bãi Cháy, cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, các công đoàn cơ sở tổ chức 62 cuộc đối thoại, giải quyết hơn 1.200 ý kiến của người lao động. Qua đó, công nhân trực tiếp phản ánh kiến nghị về chế độ, chính sách, điều kiện làm việc; công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở.

Trên phạm vi toàn thành phố, 9 tháng năm 2026, các cấp công đoàn tổ chức 210 cuộc đối thoại, thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, công nhân tham gia. Các chương trình “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói”, “Đoàn viên hỏi - Công đoàn trả lời” tiếp nhận nhiều kiến nghị về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà trọ, trường mầm non cho con công nhân. Qua đó, công đoàn kịp thời nắm bắt khó khăn, phối hợp giải quyết kiến nghị, góp phần ổn định quan hệ lao động.

Cùng thời gian, các cấp công đoàn ký mới 35 bản thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số thỏa ước có hiệu lực lên 961 bản; vận động hơn 30 doanh nghiệp nâng giá trị bữa ăn ca lên 25.000-45.000 đồng/suất; phối hợp kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội tại 89 doanh nghiệp. Công đoàn còn hỗ trợ xây mới 4 nhà “Mái ấm Công đoàn” với kinh phí 307 triệu đồng, giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Nâng cao chất lượng đội ngũ

Bên cạnh chăm lo, bảo vệ quyền lợi, các cấp Công đoàn Quảng Ninh chú trọng phối hợp với doanh nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, cải thiện môi trường làm việc, khuyến khích sáng tạo, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho công nhân. Tại phường Hà Tu, Công đoàn tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho 98 an toàn vệ sinh viên; tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi với 7 đội tham gia. Hoạt động giúp đội ngũ an toàn vệ sinh viên củng cố kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống, tuyên truyền công nhân chấp hành quy trình, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động.

Công đoàn phường Quảng Yên trao quà tặng cho công nhân khó khăn tại Công ty TNHH Autoliv Việt Nam.

Việc trang bị kỹ năng số cũng được quan tâm. Tại phường Mạo Khê, Công đoàn phối hợp phổ cập, hướng dẫn cài đặt chữ ký số cá nhân gắn với VNeID cho 1.968 công nhân, giúp người lao động tiếp cận tiện ích số, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số trong công việc và đời sống.

Ở phường Yên Tử, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được triển khai gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2026, các đơn vị thuộc Công đoàn phường có 110 sáng kiến, làm lợi trên 10,3 tỷ đồng. Riêng Công ty CP Xi măng Quảng Ninh có 66 sáng kiến. Tiêu biểu, anh Nguyễn Đức Niêm, Trưởng Bộ phận cân, Phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty, cùng đồng nghiệp đề xuất nhiều sáng kiến ứng dụng trong sản xuất. Nhận thấy việc lưu trữ khối lượng lớn chứng từ nhập, xuất bằng hồ sơ giấy tốn chi phí, diện tích và thời gian tra cứu, anh đề xuất phối hợp đơn vị cung cấp phần mềm Cyber xây dựng chức năng lưu trữ hồ sơ ngay trên hệ thống. Mỗi chứng từ được đính kèm file scan, giúp tìm kiếm, đối chiếu thuận tiện, giảm giấy in, mực, thời gian photocopy và nhu cầu lưu kho. Giải pháp xuất phát từ thực tế công việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Phong trào sáng kiến được triển khai tại nhiều địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, các đơn vị thuộc Công đoàn phường Việt Hưng có 92 sáng kiến, đề tài, làm lợi 81 tỷ đồng; phường Uông Bí có 29 sáng kiến, làm lợi 1,5 tỷ đồng. Các cấp công đoàn toàn thành phố tổ chức 41 hội nghị tuyên dương 98 tập thể, 597 cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, khuyến khích công nhân học hỏi, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất.

Theo lãnh đạo LĐLĐ thành phố Quảng Ninh, thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục lấy quyền lợi, nhu cầu của đoàn viên, người lao động làm trọng tâm; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát thực hiện chế độ, chính sách. Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số, cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi gắn với nâng cao trình độ, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp là hướng đi để Công đoàn Quảng Ninh tiếp tục đồng hành cùng người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.