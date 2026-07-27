Tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu

Chiều 27/7, tại khách sạn Grand Công đoàn Hạ Long, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên dương, trao tặng Giải thưởng 28/7 và trao giải Cuộc thi "Vũ điệu đoàn viên, CNVCLĐ Quảng Ninh thời đại mới" năm 2026, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2026).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ và LĐLĐ tỉnh trao tặng bằng khen cho các chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tô Xuân Thao nhấn mạnh, trải qua 97 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành cùng giai cấp công nhân và người lao động. Tiếp nối truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", các cấp công đoàn Quảng Ninh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tổ chức công đoàn xác định tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng hành cùng mục tiêu đưa Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026; trao tặng Giải thưởng 28/7 năm 2026 cho 16 chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động.

LĐLĐ tỉnh trao giải cho các tập thể đạt giải trong cuộc thi Vũ điệu đoàn viên, CNVCLĐ Quảng Ninh thời đại mới.

Ban Tổ chức cũng trao giải Cuộc thi "Vũ điệu đoàn viên, CNVCLĐ Quảng Ninh thời đại mới" năm 2026. Ở hạng mục giải chuyên môn, Công đoàn Trường Đại học Hạ Long giành giải Nhất; 2 giải Nhì thuộc về Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh; cùng nhiều giải Ba, giải Khuyến khích và nhiều giải Bình chọn cũng được trao cho các tập thể tham gia cuộc thi.