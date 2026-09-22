Liên đoàn Lao động thành phố quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm quý IV

Chiều 22/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố (mở rộng) khóa XV, kỳ họp thứ 5.

Quang cảnh hội nghị.

LĐLĐ thành phố sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2026; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và Chương trình “Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới”.

Trong 9 tháng, bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Quảng Ninh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai nhiều giải pháp, cơ bản hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài nhà nước bảo đảm tiến độ, chỉ tiêu đề ra cả năm; hầu hết phường, xã vượt chỉ tiêu thành phố giao, đạt từ 110% đến hơn 300%. Công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi và thương lượng tập thể ngày càng đi vào thực chất.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ, Tháng Công nhân và an sinh xã hội được tổ chức kịp thời, huy động nguồn lực xã hội hóa cao; các chương trình "Bữa cơm Công đoàn”, "Chợ Tết online”, "Phúc lợi đoàn viên” tạo được dấu ấn với người lao động. Phong trào văn hóa - thể thao diễn ra sôi nổi, tổ chức thành công "Ngày hội văn hoá thể thao CNVCLĐ”. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số”, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đưa công nghệ số trực tiếp đến công nhân lao động.

Trên địa bàn thành phố không xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công hoặc ngừng việc tập thể trái pháp luật. Hoạt động công đoàn đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; ổn định tư tưởng trong CNVCLĐ, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về công tác tài chính tại công đoàn xã, phường; quản lý quan hệ lao động tại công đoàn cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chuyên đề "Nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Trong quý IV/2026, LĐLĐ thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng; chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và đảm bảo an sinh xã hội cho đoàn viên, người lao động; đảm bảo tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động phong trào "Bình dân học vụ số”, kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công đoàn; thực hiện tốt các hoạt động trong công tác nữ công, gia đình và trẻ em…

Trong khuôn khổ hội nghị, LĐLĐ thành phố tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.