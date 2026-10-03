Nâng chất đội ngũ cán bộ công đoàn

Cán bộ vững nghiệp vụ, hiểu pháp luật, biết đối thoại, thương lượng thì hoạt động công đoàn mới đi vào những vấn đề người lao động cần. Từ yêu cầu thực tế ở cơ sở, các cấp Công đoàn thành phố Quảng Ninh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là nền tảng nâng cao chất lượng hoạt động.

Ở Công ty TNHH Solex High-Tech Industries (Việt Nam), KCN Bắc Tiền Phong, kiến thức về pháp luật lao động, đối thoại, thương lượng được cán bộ công đoàn vận dụng vào công việc hằng ngày. Công đoàn cơ sở lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong sinh hoạt, đối thoại; tham gia xây dựng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể; cập nhật các quy định về BHXH, an toàn vệ sinh lao động.

Chị Lâm Thị Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Solex High-Tech Industries (Việt Nam), KCN Bắc Tiền Phong, trò chuyện với người lao động.

Chị Lâm Thị Hòa, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Nhân sự Công ty, cho rằng: “Tuyên truyền, đối thoại thường xuyên giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu đúng quy định pháp luật, hạn chế vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định. Thực tế này cho thấy cán bộ CĐCS không chỉ cần nhiệt tình mà còn phải nắm luật, hiểu doanh nghiệp, biết lắng nghe, đối thoại và thương lượng. Và để nắm luật, hiểu luật, có kỹ năng đối thoại, tuyên truyền chúng tôi đã được tham gia nhiều lớp tập huấn của LĐLĐ thành phố và Công đoàn phường Quảng Yên tổ chức”.

Tại Quảng Yên, yêu cầu nâng chất cán bộ càng rõ khi địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp FDI. Công đoàn phường được giao quản lý, theo dõi 56 CĐCS với 10.636 đoàn viên tại Quảng Yên, Hiệp Hòa, Phong Cốc, Liên Hòa; trong đó khu vực ngoài nhà nước và FDI có 44 CĐCS với 9.997 đoàn viên. Hằng năm, Công đoàn Quảng Yên tổ chức tập huấn, cập nhật chính sách, pháp luật và kỹ năng cho cán bộ chủ chốt. 100% chủ tịch, trên 90% cán bộ CĐCS được tập huấn nghiệp vụ; các chủ tịch CĐCS mới thành lập được giới thiệu tham gia lớp đào tạo chủ tịch; trên 20 lượt cán bộ tham gia các lớp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đối thoại, thương lượng tập thể và được cấp chứng chỉ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Yên, cho biết: “Với địa bàn đông doanh nghiệp, công nhân, cán bộ CĐCS phải thường xuyên cập nhật pháp luật, kỹ năng để đồng hành với người lao động và doanh nghiệp. Bên cạnh tập huấn tập trung, Công đoàn phường chú trọng hướng dẫn cán bộ trong quá trình triển khai công việc tại cơ sở. Kết quả phần nào thể hiện qua hoạt động CĐCS. 7 tháng đầu năm 2026, 11/24 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 16/35 đơn vị thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản cao hơn quy định pháp luật”.

LĐLĐ thành phố tổ chức khai giảng lớp đào tạo chủ tịch công đoàn cơ sở, ngày 15/9/2026.

Để nâng chất cán bộ công đoàn cơ sở, Công đoàn Quảng Ninh duy trì đào tạo cán bộ theo hướng ngày càng sát cơ sở. 5 năm qua, LĐLĐ tổ chức 6 lớp đào tạo chủ tịch CĐCS cho 284 cán bộ, trung bình 48 học viên/lớp; mỗi lớp kéo dài 8 ngày với 16 chuyên đề, 100% học viên tham gia kiểm tra, sát hạch và được cấp chứng nhận. LĐLĐ còn phối hợp tổ chức 42 hội nghị tập huấn cho 2.016 lượt cán bộ công đoàn, tập trung vào kỹ năng đối thoại, thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể. Tháng 9/2026, LĐLĐ thành phố tổ chức lớp đào tạo chủ tịch CĐCS khóa XVIII cho 54 học viên, chú trọng cán bộ khu vực ngoài nhà nước, trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để vận dụng tại cơ sở.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Quảng Ninh xác định xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một trong 3 khâu đột phá. Yêu cầu này đặt ra hướng đào tạo sát từng nhóm cán bộ, ưu tiên cán bộ mới, khu vực ngoài nhà nước và FDI; tăng kỹ năng xử lý tình huống về đối thoại, thương lượng, BHXH, an toàn lao động; kết hợp tập huấn với hướng dẫn tại cơ sở, đồng thời trang bị kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động.

Ông Tô Xuân Thao, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quảng Ninh, khẳng định: “LĐLĐ tỉnh sẽ luôn sát sao trong công tác đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở để kiến thức, kỹ năng sau đào tạo phải được cán bộ vận dụng vào thực tiễn. Bởi đích đến không chỉ nằm ở số lớp, số người tham gia, mà quan trọng hơn là cán bộ biết làm và làm tốt việc công đoàn, từ đó nâng chất hoạt động và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”.