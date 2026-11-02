Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế

Ngày 2/11, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, những đóng góp và năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp trong thời gian công tác tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Đồng chí nhấn mạnh, việc được tin tưởng giao nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Sở Y tế xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chúc mừng.

Đồng chí đề nghị tân Phó Giám đốc Sở Y tế tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành Y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; đồng thời, tăng cường đổi mới quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các nguồn lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Sở Y tế có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong bối cảnh mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và cải thiện sức khỏe nhân dân, từng bước xây dựng hệ thống y tế thành phố theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng giao trọng trách; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.