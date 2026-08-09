Các thí sinh Miss World 2026 rạng rỡ gửi lời chào Quảng Ninh

Từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, gần 120 thí sinh đã hội tụ về Quảng Ninh, mang theo niềm háo hức và những cảm xúc đầu tiên khi đặt chân đến vùng đất di sản, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động mở đầu, đặc biệt là chương trình khai mạc Miss World 2026. Hành trình khám phá Quảng Ninh cũng chính thức mở ra, đưa các thí sinh đến gần hơn với vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, giá trị văn hóa đặc sắc và con người thân thiện, mến khách, qua đó lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày đầu tham gia cuộc thi tại Việt Nam.