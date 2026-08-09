Các thí sinh Miss World 2026 rạng rỡ gửi lời chào Quảng Ninh

Từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, gần 120 thí sinh đã hội tụ về Quảng Ninh, mang theo niềm háo hức và những cảm xúc đầu tiên khi đặt chân đến vùng đất di sản, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động mở đầu, đặc biệt là chương trình khai mạc Miss World 2026. Hành trình khám phá Quảng Ninh cũng chính thức mở ra, đưa các thí sinh đến gần hơn với vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, giá trị văn hóa đặc sắc và con người thân thiện, mến khách, qua đó lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày đầu tham gia cuộc thi tại Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào đón các thí sinh Miss World 2026 đầu tiên đến Quảng Ninh.

Các thí sinh Miss World 2026 hào hứng khi đặt chân tới vùng đất di sản Quảng Ninh.

Các người đẹp rạng rỡ gửi lời chào đến Quảng Ninh, Việt Nam.

Và thoải mái trò chuyện, giao lưu trong lần đầu hội ngộ.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata ghi lại khoảnh khắc đầu tiên tại Quảng Ninh.

Người đẹp Nicaragua chọn trang phục áo dài thể hiện sự yêu mến và tôn trọng đối với văn hóa Việt Nam.

Hoa hậu Pháp Indira Ampiot nổi bật với trang phục thanh lịch, trẻ trung. Cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Pháp 2023.

Audrey Bianca Callista, 23 tuổi, Miss World Indonesia, là một trong số ứng viên gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp nhờ gương mặt khả ái, nền tảng học vấn tốt.

Đại diện Philippines là một trong số ứng viên nổi bật của khu vực châu Á.

Hoa hậu Josephine Bottger bày tỏ niềm vui và tự hào khi được đại diện Đan Mạch tham dự cuộc thi Miss World 2026 tại Việt Nam.

Người đẹp Monny Mongkoutphet Hanesana của Lào chọn phong cách thanh lịch khi xuất hiện.