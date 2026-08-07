Đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh Miss World 2026

Từ ngày 8-12/8, gần 120 thí sinh Miss World 2026 sẽ có mặt tại Quảng Ninh, bắt đầu chuỗi hoạt động mở đầu của cuộc thi.

Thời điểm này, cùng với việc khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phục vụ đêm khai mạc “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” diễn ra vào tối 11/8, Ban Tổ chức, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp đang tích cực rà soát, chuẩn bị điều kiện lưu trú, hậu cần và các hoạt động trải nghiệm dành cho các thí sinh. Mỗi khâu chuẩn bị đều được thực hiện kỹ lưỡng, không chỉ bảo đảm một hành trình an toàn, thuận tiện và chuyên nghiệp, mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh một Quảng Ninh hiếu khách, văn minh, hiện đại, sẵn sàng đăng cai các sự kiện tầm vóc quốc tế và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy).

Trong hai ngày 8-9/8, các thí sinh dự thi sẽ đến Quảng Ninh và lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy) trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của Miss World 2026 tại Quảng Ninh. Khu nghỉ dưỡng ven biển 5 sao này nằm trong Khu đô thị Hạ Long Marina, sở hữu hệ thống 275 phòng và biệt thự nghỉ dưỡng, cùng không gian hội nghị, sự kiện, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ đồng bộ, cao cấp. InterContinental Halong Bay đã bố trí hơn 100 phòng để phục vụ Ban Tổ chức, các thí sinh và ê-kíp đồng hành, đồng thời xây dựng phương án phục vụ các điều kiện về ăn, nghỉ, hậu cần, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh, an toàn và các dịch vụ hỗ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của một sự kiện quốc tế.

Họp báo cung cấp thông tin về cuộc thi Miss World 2026 tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay ngày 5/8.

Bà Vũ Thị Như, Giám đốc Ban Quản lý Khu đô thị Hạ Long Marina, BIM Group, cho biết: Để chuẩn bị cho chuỗi các hoạt động Miss World 2026 tại Quảng Ninh, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch từ rất sớm tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ chính gồm: Chuẩn bị điều kiện lưu trú, đón tiếp tại InterContinental Halong Bay; phối hợp cung cấp không gian, hạ tầng và dịch vụ phục vụ các hoạt động của cuộc thi, đặc biệt là lễ khai mạc; bố trí nhân sự phục vụ công tác điều phối, hậu cần, kỹ thuật và truyền thông theo kế hoạch chung. Qua đó, BIM Group mong muốn góp phần để Miss World 2026 diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, thành công, đồng thời mang đến cho các thí sinh những trải nghiệm trọn vẹn nhất tại Quảng Ninh.

Không gian phòng nghỉ sang trọng, hiện đại tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay.

Là đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2026, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có mặt tại Quảng Ninh từ những ngày đầu để đồng hành cùng Ban Tổ chức trong các hoạt động chuẩn bị và họp báo trước thềm cuộc thi.

Trực tiếp trải nghiệm điều kiện lưu trú và các dịch vụ tại địa phương, Bảo Ngọc chia sẻ: Đây không phải lần đầu tôi đến Quảng Ninh, nhưng chuyến trở lại lần này mang đến những cảm xúc rất đặc biệt khi được đồng hành cùng Miss World 2026 ngay từ những hoạt động đầu tiên. Điều khiến tôi ấn tượng là sự đón tiếp chu đáo, thân thiện của Ban Tổ chức, các đơn vị và người dân địa phương, cùng không gian lưu trú hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp và vẻ đẹp thanh bình, khoáng đạt của vùng vịnh Hạ Long. Với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss World 2026, tôi càng cảm nhận rõ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu của Quảng Ninh. Tôi tin rằng điều đó sẽ giúp các thí sinh cảm thấy thoải mái, tự tin và có một khởi đầu trọn vẹn trước khi bước vào hành trình của cuộc thi.

View vịnh Hạ Long từ phòng nghỉ tại Khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay hứa hẹn mang lại cho các thí sinh Miss World 2026 những phút giây nghỉ ngơi trọn vẹn và những ấn tượng đầu tiên về vẻ đẹp của Quảng Ninh.

Trong chuỗi hoạt động tại Quảng Ninh, các thí sinh sẽ tham gia chương trình city tour bằng xe buýt hai tầng, khám phá một số điểm đến tiêu biểu của địa phương; trải nghiệm chèo thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long và đặc biệt là hành trình tham quan, quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long trên du thuyền hạng sang Catherine Horizon do Công ty Cổ phần Tập đoàn Halo-Eco vận hành.

Để chuẩn bị cho hành trình này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Halo-Eco đã xây dựng phương án phục vụ chi tiết, bảo đảm các điều kiện về an toàn, an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm và thiết kế thực đơn giới thiệu những nét đặc trưng của ẩm thực địa phương. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chuẩn bị các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, tổ chức chúc mừng sinh nhật các thí sinh có ngày sinh trong tháng 8 và trao tặng những món quà lưu niệm, góp phần mang đến cho các đại diện quốc tế những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá Quảng Ninh.

Du thuyền hạng sang Catherine Horizon sẽ đồng hành cùng các thí sinh Miss World trên hành trình tham quan, trải nghiệm vịnh Hạ Long.

Ông Nguyễn Công Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halo-Eco, cho biết: Chúng tôi xác định việc đồng hành cùng Miss World 2026 không chỉ là trách nhiệm trong công tác phục vụ một sự kiện quốc tế, mà còn là cơ hội để giới thiệu vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và Việt Nam đến bạn bè thế giới. Với gần 120 quốc gia và vùng lãnh thổ có thí sinh tham dự, mỗi trải nghiệm thực tế của các thí sinh tại Quảng Ninh sẽ trở thành một kênh truyền thông hiệu quả.

Không gian sang trọng trên du thuyền Catherine Horizon sẽ giúp các thí sinh Miss World có hành trình đáng nhớ trên vịnh Hạ Long.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ điều kiện lưu trú, dịch vụ đến các hoạt động trải nghiệm, Quảng Ninh không chỉ hướng tới tổ chức thành công chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 mà còn mong muốn mang đến cho các thí sinh những trải nghiệm trọn vẹn ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam. Từ vùng đất di sản, hành trình Miss World 2026 sẽ tiếp tục mở ra bằng những trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và lòng mến khách của con người Việt Nam.