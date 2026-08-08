Gấp rút hoàn thiện sân khấu khai mạc Miss World 2026

Những ngày này, tại Quảng trường biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy), các đơn vị đang khẩn trương lắp dựng, hoàn thiện sân khấu và các hạng mục kỹ thuật phục vụ lễ khai mạc Miss World 2026. Công tác thi công được đẩy nhanh, bảo đảm yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật, an toàn và tiến độ, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào tối 11/8.

Phối cảnh sân khấu khai mạc Miss World 2026 tại Quảng trường biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy).

Sân khấu được thiết kế trong không gian mở, tận dụng cảnh quan biển và vịnh Hạ Long làm phông nền, với hệ thống màn LED cỡ lớn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại hứa hẹn mang đến cho các khán giả một chương trình khai mạc ấn tượng. Cùng với đó, công tác chuẩn bị khu vực đón tiếp, khán đài và các điều kiện phục vụ khán giả cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra an toàn, trang trọng.

Theo kế hoạch, vào 20h ngày 11/8, tại Quảng trường biển Hạ Long Marina sẽ diễn ra lễ khai mạc Miss World 2026 - lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam”, dự kiến thu hút khoảng 10.000 đại biểu, người dân và du khách.

Các đơn vị thi công đang gấp rút lắp dựng sân khấu bảo đảm yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật, an toàn và tiến độ.

Đêm khai mạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người đẹp như Lệ Quyên, Trang Pháp, Hà Myo, Will, Hera Ngọc Hằng, Yến Nhi, Ari Quế Anh... với nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài Việt Nam của gần 120 thí sinh Miss World 2026 với bộ sưu tập “Thế giới như tôi thấy” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Trong những tà áo dài truyền thống, các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng hội tụ trên sân khấu, trở thành những “đại sứ” góp phần kể câu chuyện về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè quốc tế.

Chương trình được truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh; tiếp sóng tại một số địa phương trong cả nước, đồng thời phát trên các nền tảng số của Miss World và Miss World Vietnam.

Chiều 8/8, những thí sinh đầu tiên của Miss World 2026 sẽ đến Quảng Ninh, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động của cuộc thi tại địa phương, diễn ra từ ngày 8 đến 12/8.