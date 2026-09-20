Trải nghiệm sắc màu văn hóa Hồng Gai

Một chén trà, một nén hương, nét cọ trên món đồ thủ công, sắc màu Việt phục hay tiếng chuông thiền ngân trong không gian tĩnh tại... là những trải nghiệm giàu bản sắc trong “Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa”. Sản phẩm du lịch mới đã hấp dẫn du khách bởi những khám phá mới độc đáo và đầy thú vị khi được cùng người dân trực tiếp trải nghiệm văn hóa bản địa.

Từ Quần thể di tích núi Bài Thơ, đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn đến Bảo Hải Linh Thông Tự, du khách không chỉ nghe kể về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng, mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động thủ công, ẩm thực, văn hóa và tĩnh tâm. Qua từng điểm dừng, những giá trị bản địa vì thế không chỉ được ngắm nhìn, mà còn được chạm tới, trải nghiệm và lưu lại thành những ký ức riêng trong hành trình khám phá Hồng Gai.

Hành trình khám phá văn hóa Hồng Gai đưa du khách đến đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Quần thể di tích núi Bài Thơ, những không gian vừa đậm dấu ấn lịch sử, tín ngưỡng, vừa sở hữu cảnh quan đẹp bên bờ di sản.

Du khách hòa mình vào không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, đồng thời cảm nhận những nét văn hóa truyền thống qua các nghi lễ, điệu múa và hoạt động trình diễn đặc sắc.

Du khách được trực tiếp tham gia một số nghi thức trong lễ tế, qua đó cảm nhận sâu hơn những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của địa phương.

Tiếp nối những nghi thức tại lễ hội, du khách cùng nhân dân địa phương hòa vào đoàn rước, trực tiếp cảm nhận không khí lễ hội và hiểu thêm về những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được cộng đồng gìn giữ.

Từ lễ hội, hành trình tiếp tục men theo những thắng cảnh ven biển đến Bảo Hải Linh Thông Tự, nơi du khách thưởng ngoạn cảnh quan và hòa mình vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc.

Du khách còn được trải nghiệm thiền chuông xoay, lắng nghe những âm thanh ngân rung từ các bát pha lê trong không gian tĩnh tại, cảm nhận một sắc thái khác của đời sống văn hóa, tâm linh.

Du khách cùng thử nghiệm làm các sản phẩm thủ công truyền thống ở đền Đức Ông.

Du khách hào hứng xin chữ của nghệ nhân viết thư pháp Việt và đón nhận những nét chữ ý nghĩa như một kỷ niệm đẹp trong hành trình trải nghiệm văn hóa.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên hoa đăng, khép lại hành trình trải nghiệm văn hóa bằng những dấu ấn giàu cảm xúc.

Sau hành trình trải nghiệm, du khách có thể lựa chọn các sản phẩm, đặc sản địa phương làm quà, mang theo những dấu ấn riêng của Hồng Gai.

