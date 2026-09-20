Trải nghiệm sắc màu văn hóa Hồng Gai

Một chén trà, một nén hương, nét cọ trên món đồ thủ công, sắc màu Việt phục hay tiếng chuông thiền ngân trong không gian tĩnh tại... là những trải nghiệm giàu bản sắc trong “Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa”. Sản phẩm du lịch mới đã hấp dẫn du khách bởi những khám phá mới độc đáo và đầy thú vị khi được cùng người dân trực tiếp trải nghiệm văn hóa bản địa.
Từ Quần thể di tích núi Bài Thơ, đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn đến Bảo Hải Linh Thông Tự, du khách không chỉ nghe kể về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng, mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động thủ công, ẩm thực, văn hóa và tĩnh tâm. Qua từng điểm dừng, những giá trị bản địa vì thế không chỉ được ngắm nhìn, mà còn được chạm tới, trải nghiệm và lưu lại thành những ký ức riêng trong hành trình khám phá Hồng Gai.