Các thí sinh Miss World 2026 đầu tiên đến Quảng Ninh

Chiều 8/8, những thí sinh đầu tiên của Miss World 2026 đã có mặt tại Quảng Ninh, bắt đầu chuỗi hoạt động mở đầu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tại Việt Nam.

Đồng chí Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chào đón các thí sinh Miss World đến Quảng Ninh.

Đồng chí Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thí sinh Miss World 2026.

Những gương mặt đầu tiên của Miss World 2026 đã lần lượt đặt chân đến Quảng Ninh, trong đó có Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska, Đương kim Nam vương Thế giới Daniel Mejía, cùng các thí sinh đến từ Philippines, Indonesia, Pháp, Belize, Quần đảo Cayman, Nicaragua.

Có mặt tại Quảng Ninh, các thí sinh bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp nồng hậu, thân thiện và công tác chuẩn bị chu đáo của địa phương. Trong ngày 8/8, các thí sinh còn lại sẽ tiếp tục đến Quảng Ninh và ngày 9/8, đoàn thí sinh dự kiến có mặt đầy đủ để bắt đầu các hoạt động theo lịch trình.

Các người đẹp đến từ Belize, Quần đảo Cayman, Indonesia và Philippines là những thí sinh Miss World 2026 đầu tiên đến Quảng Ninh.

Chia sẻ cảm xúc khi trở lại đồng hành cùng Miss World 2026, Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska cho biết: Tôi rất vui khi được trở lại Việt Nam và có mặt tại Quảng Ninh trong khuôn khổ các hoạt động của Miss World 2026. Tôi cảm nhận rõ sự thân thiện, hiếu khách và đón tiếp nồng hậu, chu đáo của các bạn. Tôi tin rằng những ngày ở Quảng Ninh sẽ mang đến cho tôi và các thí sinh nhiều trải nghiệm thú vị, những kỷ niệm đẹp trong hành trình Miss World 2026.

Người đẹp Nicaragua chọn trang phục áo dài trong lần đầu tiên đến Việt Nam.

Cùng chung cảm xúc háo hức trong lần đầu đến Quảng Ninh, Hoa hậu Belén Cáceres, Cộng hòa Nicaragua, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và Quảng Ninh. Tôi rất vui khi được chào đón tại một đất nước xinh đẹp và thân thiện như Việt Nam. Tôi lựa chọn mặc áo dài vì muốn thể hiện sự yêu mến và tôn trọng đối với văn hóa Việt Nam. Tôi rất mong chờ được khám phá những cảnh đẹp của Quảng Ninh, gặp gỡ người dân nơi đây và có những trải nghiệm đáng nhớ cùng Miss World 2026.

Theo lịch trình từ ngày 8 - 12/8, tại Quảng Ninh, các thí sinh Miss World 2026 sẽ tham gia các hoạt động: Tiệc chào mừng; hoạt động an sinh xã hội; chương trình khai mạc Miss World 2026 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam”; chương trình trải nghiệm, khám phá một số điểm du lịch Quảng Ninh bằng xe buýt 2 tầng, tham quan, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Các người đẹp rạng rỡ gửi lời chào đến Quảng Ninh, Việt Nam.

Trong những ngày hoạt động tại Quảng Ninh, các thí sinh sẽ lưu trú tại InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy). Công tác chuẩn bị về lưu trú, ăn uống, an ninh, y tế và các điều kiện phục vụ khác đã được Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, bảo đảm chu đáo, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh có những trải nghiệm tuyệt vời trong những ngày đầu đến Việt Nam.