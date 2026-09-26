Sôi động trải nghiệm “Đêm trăng Cao Ly”

Trong hai ngày 26 và 27/9, UBND xã Hoành Mô tổ chức chương trình “Đêm trăng Cao Ly” năm 2026. Chương trình mang đến cho người dân và du khách những không gian trải nghiệm văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc tại vùng đất biên cương.

Chương trình tổ chức tập trung từ 8h00 ngày 26/9 đến 11h00 ngày 27/9. Trong đó, có nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Đêm trăng Cao Ly” với các tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Dao, Sán Chỉ, Tày kết hợp hài hòa với các yếu tố nghệ thuật hiện đại; hoạt động trải nghiệm săn mây, ngắm bình minh và đi bộ khám phá cảnh quan thiên nhiên đỉnh núi Cao Ly; các nội dung thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; tham gia đoán “Nữ hoàng Bí Ngô” gắn với hoạt động tôn vinh và quảng bá nông sản đặc trưng địa phương…

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại " Đêm trăng Cao Ly" 2026.

Các tiết mục đặc sắc gắn liền với bản sắc văn hoá dân tộc vùng cao biên giới Hoành Mô.

Múa lân sư rồng tạo thêm không khí rộn ràng dưới ánh trăng sáng trên đỉnh Cao Ly.

Lãnh đạo xã Hoành Mô cùng người dân, du khách trải nghiệm "Đêm trăng Cao Ly".

Ngắm trăng trên đỉnh Cao Ly, xã Hoành Mô.

Trong khuôn khổ chương trình "Đêm trăng Cao Ly", từ chiều 26/9, người dân, du khách được trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm nông sản, OCOP đặc trưng của địa phương.

Sản phẩm thịt lợn gác bếp được du khách chọn mua.

Ban tổ chức chuẩn bị bí ngô cho chương trình dự đoán "Nữ hoàng Bí Ngô".

Đông đảo người dân, du khách cùng tham gia dự đoán "Nữ hoàng Bí Ngô".

Du khách thich thú chụp ảnh cùng bí ngô khổng lồ.

Ban tổ chức trao giải cho người dự đoán đúng số cân của "Nữ hoàng Bí Ngô".

Người dân, du khách còn được trải nghiệm trò chơi ném còn.

Xem các cô gái dân tộc đá bóng.

Du khách “check in” để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa núi rừng Cao Ly.

Trải nghiệm săn mây trên đỉnh Cao Ly.

Từ sớm, rất đông người dân, du khách tới trải nghiệm chương trình "Đêm trăng Cao Ly".

Chương trình “Đêm trăng Cao Ly” 2026 là hoạt động ý nghĩa, gắn với quảng bá nông sản địa phương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, kích cầu du lịch, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, sản vật đặc trưng của vùng biên Hoành Mô.

