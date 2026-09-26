Sôi động trải nghiệm “Đêm trăng Cao Ly”

Trong hai ngày 26 và 27/9, UBND xã Hoành Mô tổ chức chương trình “Đêm trăng Cao Ly” năm 2026. Chương trình mang đến cho người dân và du khách những không gian trải nghiệm văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc tại vùng đất biên cương.
Chương trình tổ chức tập trung từ 8h00 ngày 26/9 đến 11h00 ngày 27/9. Trong đó, có nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Đêm trăng Cao Ly” với các tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc Dao, Sán Chỉ, Tày kết hợp hài hòa với các yếu tố nghệ thuật hiện đại; hoạt động trải nghiệm săn mây, ngắm bình minh và đi bộ khám phá cảnh quan thiên nhiên đỉnh núi Cao Ly; các nội dung thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; tham gia đoán “Nữ hoàng Bí Ngô” gắn với hoạt động tôn vinh và quảng bá nông sản đặc trưng địa phương…