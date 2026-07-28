Thời tiết ngày 28/7: Cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tỉnh Quảng Ninh

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, hiện tại đến vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông các tổ/thôn/bản thuộc các xã phường trong tỉnh, vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đặc khu Vân Đồn - Cô Tô và các khu vực lân cận. Có nơi mưa vừa, mưa to.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Quảng Ninh. (Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia)

1. Hiện trạng trong 3 giờ qua:

Những giờ qua, mây đối lưu cảnh báo đã gây mưa rào và dông ở nhiều nơi trong tỉnh. Rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết, định vị sét lúc 07h30 cho thấy: Hiện nay, tại hầu hết các tổ/thôn/bản thuộc các xã phường trong tỉnh vẫn đang tồn tại mây đối lưu phát triển gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Độ phản hồi 30-45dBz.

2. Cảnh báo khả năng xuất hiện:

Hiện tại đến vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông các tổ/thôn/bản thuộc các xã phường trong tỉnh, vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đặc khu Vân Đồn - Cô Tô và các khu vực lân cận. Có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc, gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, nguy hiểm đối với hoạt động của tàu thuyền và tính mạng con người. Mưa vừa, mưa to gây ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Đề nghị: Các cơ quan, đơn vị và nhân dân theo dõi, phòng tránh.