Để xe điện trở thành dịch vụ du lịch văn minh

Là phương tiện “xanh”, văn minh, xe điện ngày càng được du khách lựa chọn khi đến Bãi Cháy. Tuy nhiên, chỉ một vài vi phạm về tuyến đường, giá cước hay ứng xử của lái xe cũng đủ ảnh hưởng đến hình ảnh loại hình vận tải thân thiện này.

Tháng 7 vừa qua, từ phản ánh trên mạng xã hội về xe điện biển số 14TĐ-000.34 không đưa khách tới đúng điểm yêu cầu, khiến hành trình phát sinh thêm chi phí, UBND phường Bãi Cháy đã chỉ đạo xác minh. Cơ quan chức năng sau đó xác định lái xe “không chạy đúng tuyến đường được phép hoạt động” và xử phạt 700.000 đồng.

Đây không phải phản ánh duy nhất của du khách về dịch vụ này thời gian qua. Theo thống kê của UBND phường Bãi Cháy, từ đầu năm đến cao điểm du lịch hè 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 348 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có các trường hợp liên quan đến xe điện. Dù số vi phạm không lớn, nhưng xảy ra tại khu du lịch vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách.

Lực lượng chức năng phường Bãi Cháy kiểm tra xử lý các phương tiện xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông mùa du lịch hè 2026. Ảnh: Lan Anh.

Thực tế, ngoài lỗi đi sai tuyến còn có vi phạm dừng đỗ sai quy định, chở quá số người, không niêm yết giá. Đáng lo ngại hơn là phản ánh về tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, thu sai giá... Trước thực tế đó, phường Bãi Cháy cùng các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra tại khu vực đông khách; tuyên truyền, nhắc nhở doanh nghiệp, lái xe chấp hành quy định; đồng thời tiếp nhận, xác minh và xử lý phản ánh. Việc nhanh chóng làm rõ, xử lý trường hợp trên cho thấy thái độ kiên quyết trong bảo vệ quyền lợi du khách, giữ gìn môi trường du lịch.

Tuy nhiên, vào mùa cao điểm, khi số phương tiện và hành trình tăng mạnh, lực lượng chức năng khó có thể kiểm soát đối với từng chuyến xe. Xử phạt chỉ là khâu cuối, khi vi phạm đã xảy ra. Vì thế, để chủ động phòng ngừa, quản lý nhà nước cần được “nối dài” bằng trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ chế tự quản ngay trong đội ngũ kinh doanh xe điện.

Từ yêu cầu đó, mô hình CLB Xe điện Hạ Long cho thấy một cách làm đáng chú ý. Ra mắt tháng 1/2026, trực thuộc Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, CLB hiện quy tụ 7 doanh nghiệp với khoảng 250 xe điện hoạt động tại Bãi Cháy. Giá trị của sự liên kết không chỉ nằm ở quy mô phương tiện, mà còn ở việc các doanh nghiệp cùng xây dựng nguyên tắc chung, nhận diện rủi ro và giám sát lẫn nhau.

Theo ông Lê Thành Công, Chủ tịch CLB Xe điện Hạ Long, CLB đang tập trung củng cố kỷ cương hoạt động, nhấn mạnh việc nâng cao ý thức tuân thủ của các doanh nghiệp thành viên và lái xe, qua đó hướng tới xây dựng hình ảnh phục vụ văn minh, chuyên nghiệp; đồng thời duy trì nguyên tắc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định chung của CLB.

Theo đó, giá cước, đường dây nóng, logo thương hiệu được niêm yết công khai; xe chạy đúng tuyến, tốc độ, số người và bảo đảm an toàn. Để quy định không chỉ nằm trên giấy, CLB yêu cầu tăng cường giám sát qua camera, thiết bị hành trình và kiểm tra chéo tại các điểm trọng yếu. Thông tin vi phạm được chia sẻ giữa các thành viên. Lái xe vi phạm bị chấm dứt hợp đồng sẽ không được đơn vị khác trong CLB tiếp nhận, nhằm ngăn việc tái phạm.

Đáng chú ý, cơ chế tự quản tập trung trực tiếp vào những hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi du khách. CLB yêu cầu lái xe không chèo kéo, tranh giành khách; không tự ý thay đổi điểm đến hoặc dẫn khách tới cơ sở dịch vụ vì lợi ích riêng; đồng thời phải thu đúng giá và xử lý kịp thời phản ánh. Nhờ đó, việc giám sát được thực hiện xuyên suốt từ người lái, hành trình đến giá cước và chất lượng phục vụ.

Các phương tiện trong CLB Xe điện Hạ Long được yêu cầu niêm yết đầy đủ các thông tin, đường dây nóng, gắn logo của Hiệp hội Du lịch tỉnh để nhận diện.

Không dừng ở việc chấn chỉnh hoạt động vận tải, các doanh nghiệp đang từng bước đưa xe điện trở thành một phần trong trải nghiệm Hạ Long, thông qua các hành trình city tour, đặt xe qua ứng dụng, công khai giá và tích hợp thuyết minh theo GPS. Khi xe điện trực tiếp tham gia tạo nên trải nghiệm điểm đến, yêu cầu về chất lượng phục vụ đương nhiên phải cao hơn một phương tiện vận tải thông thường.

Bởi vậy, cần siết chặt kỷ cương, rà soát rõ tuyến, phạm vi hoạt động, điểm đón trả và hoàn thiện hệ thống biển báo. Giá cước phải minh bạch, lái xe chuyên nghiệp, cơ chế giám sát được tăng cường chặt chẽ. Khi đó, xe điện mới phát huy lợi thế “xanh”, kết nối điểm đến và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh du lịch tại khu vực Bãi Cháy đảm bảo văn minh, thân thiện.