Giữ bình yên từ cơ sở

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng, Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm.

Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình thực tiễn. Nổi bật là việc triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm ANTT giai đoạn 2026-2030; chương trình phòng, chống mua bán người; các kế hoạch về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an phường Cao Xanh tổ chức tuyên truyền tới cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tội phạm, ma túy. Ảnh: Thanh Hoa

Cùng với đó, tỉnh duy trì nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, ma túy, cờ bạc, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên và các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ…

Cùng với công tác đấu tranh, tỉnh đặc biệt chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp. Toàn tỉnh duy trì 1.930 nhóm zalo do lực lượng công an cơ sở quản lý, với hơn 133.000 thành viên, góp phần truyền tải nhanh các cảnh báo về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân. Công an tỉnh cũng duy trì hiệu quả các kênh thông tin điện tử thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Các hoạt động truyền thông trực tiếp tiếp tục được đẩy mạnh, hướng đến học sinh, sinh viên, công nhân và những nhóm có nguy cơ cao. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng vệ của người dân.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố với 115 mô hình, 4.131 tổ nhân dân tự quản về ANTT, 160 mô hình camera an ninh với khoảng 10.000 mắt camera và hơn 1.450 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là lực lượng quan trọng trong việc nắm địa bàn, hòa giải mâu thuẫn, phát hiện, tố giác tội phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Công an phường Quang Hanh tổ chức rà soát, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với công nhân tạm trú trên địa bàn. Ảnh: Khánh Nam

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác đấu tranh với tội phạm đạt nhiều kết quả. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 291 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 92,1%. Nhiều vụ án được điều tra, khám phá trong thời gian ngắn, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Các chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đánh bạc, trộm cắp tài sản, giết người đều được tập trung điều tra, xử lý nghiêm. Trên địa bàn không hình thành những băng nhóm hoạt động lộng hành, không phát sinh tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội hay các vụ án sử dụng "vũ khí nóng" gây bức xúc trong nhân dân.

Đối với tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai quyết liệt công tác rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và triệt xóa các điểm tổ chức sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 447 vụ với 1.091 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 10,5kg heroin, 107kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại cũng được tăng cường. Các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tham ô, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp…

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cũng nhận diện nhiều nguy cơ mới. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên, các hành vi gây rối trật tự công cộng, tội phạm xâm hại trẻ em vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Những yếu tố từ quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế, gia tăng giao lưu, cùng sự thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm đòi hỏi các lực lượng chức năng phải chủ động hơn trong công tác dự báo, phòng ngừa và đấu tranh.

Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát huy sức mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, ứng dụng KHCN và dữ liệu số trong phòng, chống tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.