Khẩn trương xử lý tình trạng ngập đường Trần Thái Tông

Triều cường dâng cao kết hợp với hiện tượng sụt lún cốt nền nghiêm trọng đang biến tuyến đường huyết mạch Trần Thái Tông kết nối phường Hồng Gai và phường Cao Xanh thành "rốn ngập" cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trước thực trạng này, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án cải tạo toàn diện, nâng cấp hạ tầng, nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Tuyến đường Trần Thái Tông là trục giao thông ven biển quan trọng của khu vực trung tâm, kết nối với tuyến đường bao biển Hạ Long, cùng các khu đô thị, khu dân cư hiện hữu của phường Hồng Gai và phường Cao Xanh. Những năm gần đây, tình trạng ngập lụt mỗi khi thủy triều chạm mốc ở tuyến đường này đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng trăm hộ dân. Tình trạng ngập lụt cục bộ không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt thường nhật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về mất ATGT đô thị.

Ngã tư giao giữa đường Trần Thái Tông và đường Nguyễn Thái Học là "rốn ngập" mỗi khi triều cường.

Ngã tư giao cắt giữa đường Trần Thái Tông với phố Nguyễn Thái Học (thuộc khu Yết Kiêu 5, phường Hồng Gai) là một trong những vị trí chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc ngập lụt mỗi khi triều cường. Ông Nguyễn Văn Tấn, người dân sinh sống tại khu Yết Kiêu 5, chia sẻ: “Khu ngã tư này ngập sâu nhất. Đỉnh triều cường, nước trên mặt đường có thể dâng cao tới 40-50cm. Không riêng gì ngã tư này, còn nhiều vị trí khác dọc tuyến đường, hễ cứ triều cường là ngập lụt”.

Một vị trí cho thấy cốt nền đang bị sụt lún nghiêm trọng tại khu vực cống thoát nước liên phường qua đường Trần Thái Tông, giáp ranh giữa phường Hồng Gai và phường Cao Xanh.

Cách đó không xa, tại vị trí cống thoát nước liên phường giáp ranh giữa phường Hồng Gai và phường Cao Xanh, hạ tầng càng lộ rõ những biểu hiện xuống cấp. Bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy cốt nền khu vực này đã bị sụt lún khá nghiêm trọng. Theo ông Bùi Ngọc Phương, Trưởng khu Yết Kiêu 5, sụt lún cốt nền đường là nguyên nhân chính gây ngập lụt khi triều cường: "Chỉ cần triều cường chạm mức 4m là nước biển bắt đầu tràn vào gây ngập. Thời điểm cao nhất, nước dâng lên đến đầu gối người lớn. Điểm sâu nhất của vệt sụt lún đã gần 50cm. Nguyên nhân cốt lõi là do tuyến đường này chịu tải nhiều năm, sụt lún kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, nên không thể thoát nước" - ông Phương cho biết.

Cốt nền sụt lún làm giảm khả năng thoát nước tự chảy, nhiều vị trí đường Trần Thái Tông mặt đường bị đọng nước ngay khu vực miệng cống thoát nước.

Dưới góc nhìn chuyên môn, hiện tượng ngập lụt tại đường Trần Thái Tông không phải là câu chuyện ngẫu nhiên của thiên tai, mà là bài toán kỹ thuật cần lời giải sau hàng thập kỷ vận hành đô thị. Ông Ngô Mạnh Cường, đại diện đơn vị được UBND phường Hồng Gai thuê tư vấn chỉnh trang tuyến đường Trần Thái Tông, phân tích: "Qua khảo sát và đánh giá toàn diện, tuyến đường này trước đây được thi công trên nền đất đắp lấn biển. Sau nhiều năm đưa vào khai thác, quá trình cấu kết lún diễn ra liên tục, làm hạ thấp cao độ. Hệ quả trực tiếp là làm giảm, thậm chí triệt tiêu khả năng thoát nước tự chảy của hệ thống thoát nước, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ nghiêm trọng không chỉ khi triều cường, mà còn cả trong những đợt mưa lớn".

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hồng Gai khảo sát xây dựng phương án khắc phục triệt để tình trạng ngập khi triều cường tuyến đường Trần Thái Tông.

Không để tình trạng ngập lụt kéo dài làm suy giảm chất lượng sống của nhân dân và mỹ quan đô thị của địa bàn du lịch, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền phường Hồng Gai đã phối hợp với phường Cao Xanh và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, lập dự án chi tiết báo cáo UBND tỉnh. UBND phường Hồng Gai đã xin ý kiến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau khi có các ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh tại văn bản số 7137/SXD-PTĐT ngày 30/7/2026 đề xuất giao UBND phường Hồng Gai quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập úng đường Trần Thái Tông, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt trên tuyến đường này và một số khu vực lân cận.

Trao đổi về phương án kỹ thuật cụ thể, ông Lê Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết: "Địa phương sẽ thực hiện đồng bộ 2 giải pháp cốt lõi. Đó là, điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở mở rộng, nâng tuyến đường hiện trạng từ 4 làn xe lên thành 6 làn xe để tăng cường năng lực giao thông. Cùng với đó, kết hợp cải tạo lại toàn bộ hệ thống thoát nước dọc hai bên đường, nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước tối đa. Đồng thời, dự án sẽ tiến hành nâng cốt tuyến đường, bảo đảm nghiêm ngặt theo cốt thiết kế chuẩn để tránh triệt để tình trạng ngập lụt do triều dâng và sụt lún...".

Dự kiến, dự án cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập úng đường Trần Thái Tông sẽ được đồng loạt khởi công, triển khai xây dựng ngay trong quý IV/2026. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, công trình không chỉ giải quyết triệt để tình trạng ngập lụt kéo dài nhiều năm qua, mà còn góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đô thị; nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.