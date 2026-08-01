Mỗi khu dân cư cùng thi đua, góp sức

Từ những ngõ phố được chỉnh trang để không còn ngập úng cục bộ, những bãi đất trống nhếch nhác trở thành sân vui chơi công cộng cho thiếu nhi, đến những mô hình thùng rác công cộng giúp hình thành thói quen để rác đúng nơi... Nhiều nội dung thi đua thiết thực đang được triển khai hiệu quả, giúp cổ vũ tinh thần thi đua sáng tạo từ mỗi khu dân cư của Quảng Ninh, góp sức xây dựng cảnh quan, môi trường sạch đẹp, văn minh.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng khu phố Hà Khánh 1, phường Cao Xanh, theo sát tiến độ cải tạo tuyến đường dân sinh.

Tuyến đường trục chính khu phố Hà Khánh 1, phường Cao Xanh, đang được đầu tư nâng cấp toàn bộ, từ lắp đặt mới đường cống thoát nước, hạ ngầm đường điện, cho đến mở rộng chiều ngang mặt đường lên 7,5m, thảm nhựa lòng đường và nâng cao vỉa hè... Trong gần 3 tháng thi công vừa qua, ông Ngô Văn Quý cùng các thành viên trong Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng khu phố Hà Khánh 1 thường xuyên có mặt cùng các tổ thi công. Tại đây, mọi thông tin về số lượng vật liệu, chất lượng từng hạng mục, tiến độ thi công theo kế hoạch... đều được ông Quý theo dõi đầy đủ, ghi chép theo từng khoản mục rõ ràng. Nhờ vậy, có một số sai sót nhỏ của đơn vị thi công đã được phát hiện từ rất sớm, được góp ý và khắc phục kịp thời.

Ông Quý cho biết: Nhờ việc thường xuyên giám sát, Ban đã phát hiện tình trạng rãnh thoát nước bị vênh khi ghép cống, lập tức yêu cầu đơn vị thi công phải làm lại lớp lót bê tông thật phẳng rồi mới đặt ống cống lên trên để đảm bảo yêu cầu. Khi các tổ thi công tiến hành đào đất sâu để kết hợp thi công cống nước và đường điện chạy ngầm, thời tiết mưa khiến phát sinh nguy cơ sạt bờ đất tại 1 số vị trí gần móng nhà dân..., khu phố đã lập tức có kiến nghị ngay tới UBND phường về việc phải có phương án xử lý khẩn cấp, bổ sung rào chắn và biển báo trước khi tiếp tục các bước thi công tiếp theo. Đó là cách mỗi công dân đang cùng góp sức để cải thiện diện mạo, môi trường cho khu phố.

Người dân khu phố Mỹ Cụ, phường Đông Triều, tham gia phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Không chỉ riêng phường Cao Xanh, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực về tiêu chí cảnh quan, môi trường nhờ phát huy tinh thần tự quản, thi đua sôi nổi từ mỗi khu dân cư. Như tại khu phố Mỹ Cụ, phường Đông Triều, công tác vệ sinh môi trường theo định hướng của Đảng bộ phường và Chi bộ khu đã được cụ thể hóa vào trong hoạt động thường xuyên của cộng đồng. Tiêu biểu như những buổi ra quân hằng tháng, nhiều người dân cả nam nữ, nhiều lứa tuổi cùng tham gia quét dọn sạch sẽ lòng lề đường, cắt tỉa cây xanh, cỏ dại để giữ gìn cảnh quan. Người dân cũng tự nguyện đóng góp kinh phí để mua và dành ngày công để lắp đặt thùng rác miễn phí, giúp hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi, phân loại rác để tái chế, giảm thiểu xả rác thải ra môi trường...

Thời gian qua, MTTQ các cấp tại Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động giúp cổ vũ tinh thần thi đua sáng tạo từ mỗi khu dân cư, góp sức xây dựng cảnh quan, môi trường sạch đẹp, văn minh. Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn... đều tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện thu gom, phân loại rác thải, làm sạch môi trường, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng và hướng dẫn xử lý phụ phẩm trong nông nghiệp, trồng tuyến đường cây xanh và hoa. Nổi bật như mô hình “Biến rác thành tiền” của các chi hội Phụ nữ, đã bán các loại rác tái chế để tích lũy kinh phí cho việc hỗ trợ hộ gia đình khó khăn, mua cờ hoa trang trí đường thôn, ngõ phố. Hay như chương trình “Hãy làm sạch biển” được các chi đoàn Thanh niên phụ trách, giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm các bờ biển tự nhiên. Các hội viên nông dân là nòng cốt đảm nhận xây dựng xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh; chủ động xây dựng thùng rác đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật...

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống đang được thực hiện một cách quyết liệt. Hiệu quả lớn nhất là khi tạo được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần nhân lên nhiều hơn những khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.