Khi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển

Bằng những chính sách đặc thù, sát từng nhóm đối tượng và việc không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết thực, những năm gần đây, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng “tấm lưới” an sinh, tạo nền tảng để mỗi người dân đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.

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Những chính sách đặc thù, riêng có

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà, bà Nguyễn Thị Phượng, 66 tuổi, không giấu được niềm vui khi từ năm 2026 được tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT). Gia đình đông con, chủ yếu làm nông nghiệp, bản thân tuổi cao, sức khỏe yếu, không có thu nhập, trước đây việc tham gia BHYT tự nguyện đôi khi vẫn là một khoản phải cân nhắc. Nay được hỗ trợ, bà Phượng cảm thấy yên tâm hơn khi đi khám, chữa bệnh.

Câu chuyện của bà Phượng cũng là niềm vui của hàng chục nghìn người dân trên địa bàn tỉnh. Cuối năm 2025, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2026, chính sách được mở rộng, nâng mức hỗ trợ, trong đó có người từ đủ 65 tuổi trở lên chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người thuộc hộ cận nghèo; hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo; hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Theo rà soát, mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 100.000 người được hỗ trợ theo chính sách này, với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã bố trí 89,383 tỷ đồng hỗ trợ đóng BHYT cho 131.213 người.

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Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), ngoài mức hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh còn hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Từ năm 2023 đến nay, ngân sách tỉnh đã dành khoảng 141,7 tỷ đồng thực hiện chính sách này.

Với người cao tuổi, Quảng Ninh nâng mức quà chúc thọ, mừng thọ cao hơn quy định của Trung ương. HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND, nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng từ 500.000 đồng lên 700.000 đồng/người đối với các nhóm đủ điều kiện. Mỗi năm, khoảng 22.000 người được hưởng chính sách, với tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng của tỉnh cũng được nâng cao hơn 1,4 lần so với mức chuẩn của Trung ương. Các nhóm đối tượng được mở rộng, trong đó chú trọng trẻ em, người cao tuổi và những người được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Đối với người có công và thân nhân, tỉnh tiếp tục duy trì nhiều chính sách đặc thù, như: Hỗ trợ thêm tiền điều dưỡng phục hồi sức khỏe, hỗ trợ hằng tháng ngoài mức Trung ương bảo đảm, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số nhóm thân nhân người có công; hỗ trợ nuôi dưỡng đối với người có công cô đơn, không nơi nương tựa và thực hiện các chính sách tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ…

Thực tế cho thấy, dù ở từng lĩnh vực khác nhau, tỉnh đều có những chính sách hướng tới mục tiêu chung: Giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Tạo nền tảng an sinh vững chắc

Hiệu quả của các chính sách an sinh được thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể. 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Tổng chi an sinh xã hội đạt khoảng 1.870 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh trao 292.613 suất quà, trị giá 194 tỷ đồng, góp phần bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

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Các chính sách riêng có của tỉnh góp phần phủ rộng BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục… Tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đến nay đạt 96,37%; tổng số người tham gia BHXH đạt 338.615 người, tương đương khoảng 51,69% lực lượng lao động trong độ tuổi…

Chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng có những bước tiến đáng ghi nhận. Số giường bệnh đạt 63 giường/10.000 dân. Các bệnh viện cấp chuyên sâu của tỉnh đã làm chủ gần 80% danh mục kỹ thuật tuyến Trung ương. Đặc biệt, hệ thống y tế đang từng bước được hiện đại hóa, chuyển đổi số mạnh mẽ, với 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập áp dụng bệnh án điện tử. Đến ngày 15/6/2026, đã có 140.535 người được khám sức khỏe định kỳ. Dữ liệu sức khỏe đã được lưu trữ cho 1.420.467 người dân, đạt 98,6% dân số. Các bệnh viện tuyến tỉnh luân phiên bác sĩ về cơ sở để hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, qua đó giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi hơn. Trong giáo dục, chất lượng dạy và học tiếp tục được duy trì.

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện thông qua việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nước sạch, phổ biến pháp luật, thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình mục tiêu quốc gia…

Những kết quả trên cho thấy, Quảng Ninh đang từng bước tạo dựng một nền an sinh toàn diện, bao trùm. Mỗi chính sách được triển khai không chỉ góp phần giải quyết một khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để người dân yên tâm học tập, lao động, chăm sóc sức khỏe và vươn lên trong cuộc sống. Đó chính là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng ngày càng đầy đủ hơn thành quả phát triển.