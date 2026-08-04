Về Hoành Mô, ngắm những quả bí ngô khổng lồ

Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc vùng biên thơ mộng và những đồi hoa anh đào rực rỡ, xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh) đang từng bước tạo dấu ấn mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm thông qua mô hình trồng bí ngô khổng lồ Atlantic Giant. Đây là giống bí nổi tiếng thế giới, có thể đạt trọng lượng hàng trăm kilogam, được đưa vào trồng thử nghiệm và cho kết quả tích cực tại địa phương.

Tại thôn Đồng Cậm, mô hình trồng xen bí ngô dưới tán hoa anh đào không chỉ tận dụng hiệu quả đất đai mà còn tạo cảnh quan độc đáo, hấp dẫn du khách tham quan, check-in. Những quả bí có trọng lượng trên 140kg bước đầu mang lại giá trị kinh tế cao, đồng thời mở ra hướng khai thác sản phẩm phục vụ trang trí, lễ hội và du lịch.

Hợp tác xã Hoa Bình Liêu đã chủ động phối hợp cấp phát gần 180 cây giống cho người dân trồng thử nghiệm, góp phần đa dạng hóa cây trồng. Mô hình không chỉ nâng cao thu nhập mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao. Đây cũng là tiền đề để Hoành Mô xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, gắn với phát triển du lịch trải nghiệm. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, bền vững.

Giống bí ngô khổng lồ Atlantic Giant được mua từ Úc và Mỹ, qua thử nghiệm cho thấy rất hợp với thổ nhưỡng ở Hoành Mô.

Một quả bí ngô 10 ngày tuổi đã nặng vài kg.

Những quả bí ngô khổng lồ lăn lóc, nổi bật trên thảm xanh.

Việc trồng thử nghiệm thành công giống bí ngô khổng lồ hứa hẹn mang đến sinh kế ổn định cho người dân.

Những du khách nhí làm dáng bên một quả bí.