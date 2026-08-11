Dứa rừng Thanh Lân - "Lộc rừng" giữa biển khơi

Giữa những cánh rừng nguyên sinh ven biển trên đảo Thanh Lân, mỗi độ hè về lại rực lên sắc vàng của những trái dứa chín. Dứa rừng hay còn gọi là dứa núi, dứa gai, thuộc họ dứa dại (Pandanaceae), tên khoa học Pandanus tectorius Sol, sinh trưởng tự nhiên qua nhiều năm, tạo nên một nguồn sản vật đặc trưng hiếm nơi nào có được.

Từ một loại quả mọc tự nhiên giữa các cánh rừng, dứa rừng hôm nay không chỉ mang đến nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân mà còn đang trở thành sản vật mang đậm dấu ấn của hòn đảo, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với đặc khu Cô Tô.

Theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, dứa rừng có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ lợi tiểu và được sử dụng trong một số bài thuốc hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Chính những giá trị ấy đã góp phần nâng cao giá trị của sản vật địa phương, mở ra hướng phát triển đa dạng hơn cho các sản phẩm từ dứa rừng.

Mùa dứa dại chín, người dân đảo Thanh Lân lại men theo những cánh rừng ven biển để thu hái loại quả đặc trưng của đảo.

Hái dứa rừng là công việc đòi hỏi sự khéo léo bởi cây có nhiều gai nhọn, thường mọc trên địa hình dốc và rậm.

Để thu hoạch dứa dại, người dân phải men theo các triền đồi ven biển, nơi dứa mọc tự nhiên với những tán lá đầy gai nhọn.

Nhiều bụi dứa hơn chục năm tuổi, mỗi quả nặng trung bình từ 1-3kg.Từ món quà của thiên nhiên, dứa dại Thanh Lân đang từng bước trở thành sản vật gắn với phát triển du lịch trải nghiệm và kinh tế địa phương.

Nụ cười rạng rỡ của người dân khi thu hoạch trái dứa rừng vàng ươm sau hành trình băng rừng.

Thành quả sau một ngày băng rừng.