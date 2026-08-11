Dứa rừng Thanh Lân - "Lộc rừng" giữa biển khơi

Giữa những cánh rừng nguyên sinh ven biển trên đảo Thanh Lân, mỗi độ hè về lại rực lên sắc vàng của những trái dứa chín. Dứa rừng hay còn gọi là dứa núi, dứa gai, thuộc họ dứa dại (Pandanaceae), tên khoa học Pandanus tectorius Sol, sinh trưởng tự nhiên qua nhiều năm, tạo nên một nguồn sản vật đặc trưng hiếm nơi nào có được.
Từ một loại quả mọc tự nhiên giữa các cánh rừng, dứa rừng hôm nay không chỉ mang đến nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân mà còn đang trở thành sản vật mang đậm dấu ấn của hòn đảo, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với đặc khu Cô Tô.
Theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, dứa rừng có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ lợi tiểu và được sử dụng trong một số bài thuốc hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Chính những giá trị ấy đã góp phần nâng cao giá trị của sản vật địa phương, mở ra hướng phát triển đa dạng hơn cho các sản phẩm từ dứa rừng.