Lợi ích nuôi con bằng nguồn dinh dưỡng tự nhiên

Nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng và tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời. Tại Quảng Ninh, công tác truyền thông, tư vấn và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ đang được ngành Y tế triển khai thường xuyên tại các cơ sở khám, chữa bệnh và y tế cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của các gia đình về lợi ích của nguồn dinh dưỡng tự nhiên này.

Tại Trạm Y tế phường Móng Cái 3, vào mỗi buổi tiêm chủng định kỳ, bên cạnh việc tiêm vắc xin, các bà mẹ còn được cán bộ y tế hướng dẫn về dinh dưỡng, chăm sóc trẻ và đặc biệt là nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Đây cũng là một trong những nội dung được địa phương chú trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Nhiều năm gắn bó với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại cơ sở, chị Nguyễn Thị Kim Thu, nhân viên Trạm Y tế phường Móng Cái 3 chia sẻ: “Chúng tôi luôn dành thời gian tư vấn ngay từ khi phụ nữ mang thai, hướng dẫn cách cho trẻ bú đúng, giải thích về giá trị của sữa non và động viên các mẹ kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ. Khi được giải thích đầy đủ, phần lớn các bà mẹ đều yên tâm hơn và tự tin duy trì việc cho con bú”.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Trang, Phó Trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, tư vấn sức khỏe người dân.

Bên cạnh các buổi truyền thông tại trạm, cán bộ y tế còn đến thăm hộ gia đình, hướng dẫn cha mẹ theo dõi biểu đồ tăng trưởng, giải đáp những băn khoăn trong quá trình chăm sóc trẻ. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thay đổi nhận thức, chuyển từ chăm con theo kinh nghiệm sang chăm con dựa trên kiến thức khoa học.

Chị Phạm Thị Thu Thủy, phường Móng Cái 3 chia sẻ: “Ngay từ khi mang thai, tôi đã được cán bộ Trạm Y tế tư vấn về chăm sóc sức khỏe trong 2.000 ngày đầu đời của trẻ, chế độ dinh dưỡng cho mẹ, cách bổ sung vi chất và những lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Sau khi sinh, các cán bộ y tế tiếp tục hướng dẫn cách cho con bú đúng tư thế, theo dõi cân nặng và sự phát triển của con. Nhờ được hướng dẫn cụ thể nên tôi yên tâm hơn trong việc chăm sóc em bé, duy trì cho con bú mẹ hoàn toàn”.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Trang, Phó Trưởng Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Ngay sau khi trẻ chào đời, việc được da kề da với mẹ và bú sớm trong giờ đầu không chỉ giúp trẻ giữ ấm, ổn định hô hấp mà còn kích thích nguồn sữa non quý giá. Sữa mẹ có thành phần dinh dưỡng phù hợp với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ, dễ hấp thu và đặc biệt chứa nhiều kháng thể tự nhiên như IgA, IgG cùng các tế bào miễn dịch giúp phòng ngừa tiêu chảy, viêm đường hô hấp, viêm tai giữa và nhiều bệnh nhiễm khuẩn khác. Trẻ được bú mẹ cũng giảm nguy cơ thừa cân, béo phì và nhiều bệnh mạn tính khi trưởng thành”.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Trang, hiện nay vẫn còn nhiều quan niệm chưa đúng về nuôi con bằng sữa mẹ như sữa non ít nên phải bỏ đi, sữa mẹ loãng là không đủ chất, hay trẻ khóc đồng nghĩa với việc mẹ thiếu sữa. Thực tế, sữa non tuy chỉ tiết ra với lượng rất nhỏ nhưng lại chứa hàm lượng kháng thể rất cao, được ví như “liều vắc xin đầu đời” bảo vệ trẻ khỏi nhiều bệnh tật. Dạ dày của trẻ sơ sinh trong những ngày đầu chỉ chứa được khoảng 5-7ml sữa mỗi cữ, vì vậy lượng sữa non hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu của trẻ. Việc vội vàng bổ sung sữa công thức có thể làm giảm nhu cầu bú mẹ, ảnh hưởng đến quá trình tạo sữa tự nhiên.

Cán bộ y tế Trạm Y tế phường Móng Cái 3 hướng dẫn chăm sóc và theo dõi sự tăng trưởng của trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo trẻ cần được bú mẹ trong vòng một giờ đầu sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, sau đó tiếp tục duy trì đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn kết hợp chế độ ăn bổ sung hợp lý.

Những giọt sữa mẹ là nền móng cho một thế hệ khỏe mạnh trong tương lai. Khi mỗi người mẹ được hỗ trợ đúng cách, mỗi gia đình cùng chung tay và mỗi em bé đều được bú mẹ ngay từ những ngày đầu đời, đó không chỉ là sự chăm sóc tốt nhất dành cho trẻ, mà còn là sự đầu tư bền vững cho chất lượng dân số và tầm vóc của thế hệ mai sau.