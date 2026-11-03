Quảng Ninh xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Sáng 3/11, tại Cung Thể thao, Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh (phường Tuần Châu), Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao Quảng Ninh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự, giao nhiệm vụ cho đoàn.

Theo báo cáo tại buổi lễ, Đoàn thể thao Quảng Ninh tham dự 22 môn với 44 huấn luyện viên (HLV), 303 vận động viên (VĐV), phấn đấu giành 54 huy chương, gồm 27 HCV, 10 HCB, 17 HCĐ, nỗ lực đạt mục tiêu huy chương đề ra.

Buổi lễ xuất quân thu hút đông đảo HLV, VĐV tham dự.

Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội, thể thao Quảng Ninh đã tập trung xây dựng lực lượng, tăng cường tập huấn, thi đấu cọ xát trong nước và quốc tế. Tính đến ngày 2/11, các đội đã triển khai 31 đợt tập huấn trong nước, 9 đợt tập huấn nước ngoài. Hiện có 14 đội với 25 HLV, 171 VĐV đang tập huấn nâng cao trong nước; hai đội Bơi - Lặn và Nhảy cầu tập huấn tại Trung Quốc. Công tác kiểm tra thể lực, y tế, hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đấu và các điều kiện hậu cần đang được tập trung triển khai trước ngày lên đường.

Thành tích thi đấu thời gian qua cũng tạo cơ sở để đoàn hướng tới mục tiêu tại Đại hội. Năm 2025, thể thao Quảng Ninh giành 513 huy chương tại các giải quốc gia; tính đến ngày 2/11/2026, tổng số huy chương đạt 613. Tại Đại hội IX năm 2022, Đoàn thể thao Quảng Ninh giành 69 huy chương, xếp thứ 12/65 đoàn tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu giao nhiệm vụ, tặng hoa động viên Đoàn thể thao Quảng Ninh trước khi lên đường tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thùy Yên ghi nhận, biểu dương nỗ lực chuẩn bị của các đơn vị, HLV, VĐV; đồng thời yêu cầu toàn đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy truyền thống thể thao Vùng mỏ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu huy chương được giao. Các HLV, VĐV phải chấp hành nghiêm điều lệ, quy định của Ban Tổ chức, giữ gìn sức khỏe, kỷ luật, thi đấu trung thực, cao thượng, tuyệt đối không vi phạm quy định phòng, chống doping.

Đoàn Thể thao Quảng Ninh thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huy chương được giao.

Tại buổi lễ, HLV Đinh Anh Tuấn (môn Wushu) và VĐV Nguyễn Ngọc Hà (môn Bắn súng) đại diện lực lượng HLV, VĐV thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo Quảng Ninh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X bắt đầu thi đấu một số môn từ cuối tháng 10, khai mạc ngày 21/11 và bế mạc ngày 12/12/2026 tại TP Hồ Chí Minh, với một số môn được tổ chức ở các địa phương khác.