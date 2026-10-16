Ấn tượng chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh - Một miền đất, một tình yêu”

Tối 16/10, tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh - Một miền đất, một tình yêu”. Dự chương trình có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo khán giả.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và các đại biểu, nhân dân dự chương trình.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh - Một miền đất, một tình yêu” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chính luận và nghệ thuật; là bản hòa ca giàu cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, những thành tựu nổi bật và khát vọng vươn lên trong chặng đường phát triển mới. Chương trình cũng là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, nay là thành phố Quảng Ninh, 30/10 (1963-2026) và 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930-2026).



Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3, VTVgo, kênh phát thanh QNR và livestream trên fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Với thông điệp xuyên suốt nhìn lại quá khứ để thêm tự hào, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai, chương trình được cấu trúc thành 3 chương: “Một miền đất - Một hồn quê”, “Những năm tháng dựng xây” và “Những mùa yêu - Những ngày mới”. Mỗi chương mang một sắc thái riêng, cùng kết nối thành câu chuyện xuyên suốt về chiều sâu lịch sử, văn hóa, hành trình hình thành, phát triển và khát vọng vươn lên của thành phố Quảng Ninh hôm nay.

Tiết mục "Quảng Ninh vươn mình" - một sáng tác mới về Quảng Ninh tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm thơ, âm nhạc, nhiếp ảnh hướng tới chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

Ngay từ chương mở đầu hình ảnh biển cả với vẻ đẹp khoáng đạt, giàu sức sống được khắc họa đậm nét qua những ca khúc “Tổ quốc - Biển và em”, “Gió đánh đò đưa”, “Bài ca tôm cá”, “Bám biển quê hương”, “Biển nỗi nhớ và em” giàu cảm xúc, gợi lên nét đặc trưng của vùng đất Quảng Ninh và những con người gắn bó với biển qua bao thế hệ.

Mạch cảm xúc ấy tiếp tục được nối dài qua những tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo và con người Việt Nam. Đặc biệt, trong tháng Mười đầy ý nghĩa, những ca khúc sâu lắng về mẹ, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam đã góp thêm sắc màu ấm áp cho chương trình.

Ca khúc “Tổ quốc – Biển và em” tràn đầy cảm xúc qua giọng ca của ca sĩ Viết Danh thể hiện tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và tình yêu đôi lứa nồng nàn, sâu sắc.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức những ca khúc mới viết về Quảng Ninh như: “Quảng Ninh vươn mình” , “Quảng Ninh - Thành phố trong nắng mai” cùng nhiều tác phẩm quen thuộc về quê hương, đất nước: “Nơi gặp gỡ tình yêu”, “Việt Nam kiêu hãnh”, “Thênh thang đường mới”....

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Hồng Hạnh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Hằng, Thu Thủy, Viết Danh, Bùi Tuấn Ngọc, Hồng Duyên, Hoàng Ngân, Tống Linh, Nguyễn Linh, Ngọc Trâm, Châu Anh, Hạ Lan, Hoàng Sơn, Sỹ Nhật, Thế Dũng, Hải Hà cùng tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Liên khúc “Gió đánh đò đưa” và “Bài ca tôm cá” tái hiện sinh động nhịp sống miền biển với âm hưởng dân gian mộc mạc, rộn ràng, chan chứa tình yêu lao động và niềm vui của người ngư dân.

Từ vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động, đi đầu về đổi mới sáng tạo của cả nước. Những thành tựu ấy là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cống hiến của các thế hệ người dân Vùng mỏ. Không chỉ tái hiện những dấu mốc đáng tự hào, chương trình còn khắc họa vẻ đẹp bình dị trong đời sống thường ngày, tình yêu gia đình, quê hương cùng những giá trị nhân văn làm nên bản sắc riêng của vùng đất địa đầu Đông Bắc. Sự kết hợp đa dạng giữa các giọng ca, phong cách biểu diễn và những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu “Quảng Ninh - Một miền đất, một tình yêu” đã tạo nên không gian nghệ thuật giàu màu sắc, cảm xúc, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào khơi dậy ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc đến đông đảo khán giả.

Một số hình ảnh đặc sắc trong chương trình:

Ca khúc "Nơi gặp gỡ tình yêu" mang đến cảm xúc sâu lắng, dịu dàng qua sự thể hiện của NSND Hồng Hạnh.

Ca khúc “Bám biển quê hương” do tốp ca nam Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thể hiện.

Ca sĩ Thu Hằng Bolero đưa khán giả đến với phút giây lắng động, đầy chất thơ qua những ca từ thật đẹp của ca khúc “Để gió cuốn đi” (sáng tác Trịnh Công Sơn) và “Giọt nắng bên thềm” (sáng tác Thanh Tùng).

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Thu Hằng Bolero hòa giọng trong ca khúc “Biển Tình” đầy ngọt ngào, lãng mạn về tình yêu đôi lứa.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dành tặng khán giả những ca khúc quen thuộc "Vùng trời bình yên" và "Biển, nỗi nhớ và em".

Ca khúc “Mẹ” lời thơ Quản Minh Cường, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến ngân lên đầy xúc động như lời tri ân sâu sắc dành cho những hy sinh thầm lặng, tình yêu bao la của mẹ, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp và đức hy sinh cao quý của người phụ nữ Việt Nam.

Ca khúc “Đi với mặt trời” mang âm hưởng trẻ trung, rộn ràng, giàu năng lượng khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp.

Ca khúc “Việt Nam kiêu hãnh” qua giọng ca đầy nội lực của Thu Thủy lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Ca khúc “Quảng Ninh – Thành phố trong nắng mai” của tác giả Trần Quang Hiệp tiếp tục là một sáng tác mới khắc họa vẻ đẹp năng động, hiện đại, giàu bản sức của Quảng Ninh hôm nay.

Ca khúc “Thênh thang đường mới” khép lại chương trình trong không khí hân hoan, đầy niềm tin và hy vọng, gửi gắm khát vọng về một chặng đường phát triển mới rực rỡ của Quảng Ninh và đất nước Việt Nam, vững bước vươn xa trong kỷ nguyên mới.