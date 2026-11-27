Rowing mở màn ấn tượng, Quảng Ninh có HCV thứ 13 tại Đại hội Thể thao

Ngày 27/11, ngay trong ngày đầu tranh tài môn Đua thuyền Rowing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, tay chèo Cao Sỹ Bằng đã xuất sắc giành HCV, nâng số HCV của Đoàn Thể thao Quảng Ninh lên 13.

VĐV Cao Sỹ Bằng đã thi đấu đầy nỗ lực, giành tấm HCV ở nội dung thuyền đơn nam hạng nặng (M1x).

Thông tin từ Đoàn thể thao Quảng Ninh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cho biết: Tranh tài tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TP Hồ Chí Minh), ở nội dung thuyền đơn nam hạng nặng (M1x), VĐV Cao Sỹ Bằng đã thi đấu đầy nỗ lực, giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Rowing Quảng Ninh tại Đại hội. Đây cũng là HCV thứ 5 của môn Đua thuyền Quảng Ninh, sau 4 HCV ở các nội dung Canoeing, qua đó, tiếp tục khẳng định thế mạnh của thể thao Quảng Ninh trên đường đua xanh.

Đáng nói, đây là môn mà Quảng Ninh mới tập trung đầu tư phát triển trong 3-4 năm nay, đi sau so với các địa phương mạnh, có truyền thống như: Hải Phòng, Hà Nội...

Cùng với thành tích của môn Đua thuyền, các võ sĩ Taekwondo Quảng Ninh cũng giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ. Tính đến chiều 27/11, Đoàn Thể thao Quảng Ninh đã giành được 40 huy chương, gồm 13 HCV, 9 HCB và 18 HCĐ. Với thành tích này, Quảng Ninh tạm đứng thứ 11, sau An Giang trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Tính đến chiều 27/11, Đoàn Thể thao Quảng Ninh đã giành 40 huy chương, trong đó có 13 HCV, tạm xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Trong ngày 28/11, Đại hội tiếp tục sôi động với các cuộc tranh tài ở nhiều môn như: Đua thuyền Rowing, Taekwondo, Đấu kiếm, Bắn súng, Đá cầu, Điền kinh... Đây cũng là những môn thể thao được kỳ vọng mang thêm huy chương, góp phần nâng cao thành tích, cải thiện vị trí cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh.