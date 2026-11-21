Đoàn Quảng Ninh giành 15 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sau khi hoàn thành thi đấu 5/22 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, tính tới thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Quảng Ninh đã giành tổng cộng 15 huy chương, gồm 5 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ.

Đóng góp nổi bật nhất vào thành tích chung của đoàn là các VĐV đua thuyền Canoeing với 4 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Với 4/5 HCV của toàn đoàn, Canoeing tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những môn thể thao thế mạnh của Quảng Ninh tại Đại hội năm nay.

Đua thuyền là một trong những môn thi đấu tạo khởi đầu thuận lợi cho Đoàn Thể thao Quảng Ninh tại Đại hội năm nay. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Bên cạnh Canoeing, môn Vovinam cũng mang về tin vui với 1 HCV và 1 HCĐ. Đặc biệt, tấm HCV của Vovinam đã nâng tổng số HCV của Đoàn Thể thao Quảng Ninh lên con số 5. Ở các môn võ thuật khác, Muay giành 1 HCB, 2 HCĐ; Kickboxing đóng góp thêm 1 HCĐ.

Tối nay (21/11), Đoàn Thể thao Quảng Ninh tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh).

Các VĐV Quảng Ninh thi đấu hết mình, thêm động lực khi được lãnh đạo Sở, Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh trực tiếp cổ vũ, khen thưởng. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh)

Trong những ngày tới, các VĐV Quảng Ninh tiếp tục tranh tài ở các nội dung đua thuyền Rowing và thuyền truyền thống, hướng tới mục tiêu giành thêm những tấm huy chương cho thể thao thành phố.