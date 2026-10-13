Bế mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X

Sáng 13/10, tại Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh (phường Tuần Châu), diễn ra lễ bế mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026, khép lại kỳ Đại hội sôi nổi, an toàn, thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và phát hiện những tài năng thể thao của thành phố.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, rực rỡ sắc màu tại lễ bế mạc Đại hội.

Theo báo cáo tổng kết, Đại hội TDTT lần thứ X được triển khai rộng khắp từ cơ sở, với 54/54 xã, phường, đặc khu và 5/5 khối sở, ngành, đoàn thể hoàn thành tổ chức đại hội, hội thao, đạt 100% kế hoạch, thu hút trên 90.000 lượt người tham gia.

Ở cấp thành phố, Đại hội quy tụ trên 3.500 VĐV tranh tài ở 18 môn thể thao, với 733 huy chương được trao, gồm 218 HCV, 217 HCB và 298 HCĐ. Các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Ban Tổ chức trao cờ toàn đoàn cho các địa phương có thành tích tốt tại lễ bế mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Kết thúc các nội dung thi đấu, phường Mạo Khê xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với 56 huy chương (26 HCV, 16 HCB, 14 HCĐ). Xã Hoành Mô xếp thứ Nhì với 30 huy chương (16 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ); phường Hồng Gai xếp thứ Ba với 58 huy chương (15 HCV, 23 HCB, 20 HCĐ).

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao Cờ đơn vị xuất sắc cho phường Hà Lầm và đặc khu Vân Đồn, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm toàn đoàn; trao Cờ đơn vị xuất sắc khu vực biên giới, hải đảo cho đặc khu Cô Tô; khối cơ quan, ban, ngành cho Ủy ban MTTQ thành phố và khối lực lượng vũ trang cho Công an thành phố. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Đại hội cũng được biểu dương, khen thưởng.

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Phát biểu bế mạc, Ban Tổ chức khẳng định thành công của Đại hội không chỉ thể hiện ở thành tích thi đấu, mà còn ở sức lan tỏa của phong trào rèn luyện TDTT, tinh thần đoàn kết và ý thức nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.

Sở VHTT&DL khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội.

Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát hiện, bồi dưỡng lực lượng VĐV triển vọng cho thể thao thành tích cao Quảng Ninh, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 và các giải đấu lớn.