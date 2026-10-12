Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam tại Trung Quốc, đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình báo cáo công tác với Chủ tịch Quốc hội.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về tình hình quan hệ Việt-Trung, công tác của Đại sứ quán, các cơ quan Việt Nam tại Trung Quốc, tình hình cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Việt-Trung thời gian qua có những bước tiến hết sức tích cực, với tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác thực chất ngày càng sâu sắc, giao lưu nhân dân ngày càng mật thiết, tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược với mức độ cao hơn trong tình hình mới theo định hướng "6 hơn", góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu trung và dài hạn.

Toàn cảnh buổi thăm, làm việc tại Đại sứ quán.

Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc có hơn 100.000 người, trong đó có khoảng 25.000 lưu học sinh, là một cộng đồng trẻ trung, năng động, có truyền thống đoàn kết, gắn bó, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, có tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá đất nước, con người Việt Nam ở sở tại, góp phần vun đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh với lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Cộng đồng luôn quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, dõi theo các thông tin về hoạt động của Quốc hội khóa XVI, vui mừng và tự hào trước những thành tựu phát triển của đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước...; trân trọng và biết ơn những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến cộng đồng, như Nghị quyết về công tác người Việt Nam tại nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành mới đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các cháu thiếu nhi là con em cán bộ Đại sứ quán.

Về công tác của Đại sứ quán, Đại sứ cho biết, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm được giao khi công tác tại địa bàn trọng điểm về đối ngoại của đất nước, nỗ lực phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện vai trò cầu nối, góp phần củng cố, vun đắp quan hệ Việt-Trung cũng như thực hiện tốt vai trò đồng hành, hỗ trợ cộng đồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích hoạt động của Đại sứ quán trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, một nước láng giềng có 1,4 tỷ dân với tiềm năng phát triển rất lớn, có ý nghĩa quan trọng trong tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam. Điều này thể hiện ở kết quả trao đổi kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, hàng hóa nông sản trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, coi đây là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách, mới đây nhất là Nghị quyết của Bộ Chính trị, để thúc đẩy việc quan tâm, chăm lo, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Chia sẻ về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, những tháng đầu năm 2026, Việt Nam duy trì ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh được bảo đảm, kinh tế phát triển mạnh mẽ, thực hiện thành công việc tinh giản biên chế, sáp nhập đơn vị hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không ngừng mở rộng quan hệ quốc tế... Trong đó, Quốc hội đã phát huy vai trò rất nổi bật trong việc thông qua các quyết sách lớn của đất nước, nhằm kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển nhanh, bền vững cũng như nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn cộng đồng Việt Nam ở Trung Quốc nói riêng, trên thế giới nói chung, duy trì sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong công việc và cuộc sống; các cơ quan chức năng, nhất là đại sứ quán ta ở các nước phải làm tốt nhiệm vụ đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thực sự đi vào đời sống của mỗi kiều bào, người Việt, để cộng đồng có điều kiện pháp lý thuận lợi về lưu trú, hộ tịch; chấp hành pháp luật sở tại, giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam; trở thành sứ giả đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lắng nghe ý kiến của một số đại diện cộng đồng người Việt, lưu học sinh tại Bắc Kinh về công việc giảng dạy tiếng Việt, giới thiệu ngôn ngữ, văn hóa, kể câu chuyện Việt Nam với bạn bè quốc tế; việc học tập, nghiên cứu các tri thức khoa học-công nghệ và hòa nhập trong môi trường quốc tế và kỷ nguyên số; tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài về nước cống hiến...

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên Tượng Bác.

Tại trụ sở Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã dâng hoa, chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ, dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc Việt Nam và quan hệ Việt-Trung.