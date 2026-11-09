Chuẩn bị bài bản, chu đáo cho Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố

Ngày 9/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo VCCI, Vụ Kinh tế địa phương, Cục Đầu tư nước ngoài, Viện Nghiên cứu chiến lược về chính sách kinh tế, Bộ Tài chính...

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo kế hoạch, Hội nghị xúc tiến đầu tư TP Quảng Ninh dự kiến tổ chức vào đầu năm 2027, trong thời gian 2 ngày, với chủ đề “Quảng Ninh: Hội tụ và Lan tỏa”. Chuỗi hoạt động gồm 2 hội thảo chuyên đề về phát triển các ngành kinh tế động lực, hạ tầng chiến lược và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, kinh tế di sản; tham quan, khảo sát thực tế tại Vịnh Hạ Long, KKT đặc biệt và các KCN; Hội nghị xúc tiến đầu tư cùng các hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp.

Hội nghị dự kiến thu hút khoảng 800-1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Một trong những nội dung trọng tâm là giới thiệu, công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư theo Quy hoạch thành phố Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Nghị quyết của Chính phủ về thành lập KKT đặc biệt.

Qua đó, thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, logistics, cảng biển, thương mại quốc tế, kinh tế xanh, y tế, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu chiến lược về chính sách kinh tế, Bộ Tài chính tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Thành phố cũng đặt mục tiêu thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là những dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, xây dựng diễn đàn kết nối, đối thoại thực chất giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, quốc tế; kịp thời nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu Ban Quản lý KKT và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội nghị, bảo đảm bám sát mục đích, yêu cầu và các nội dung đã đề ra.

Trong đó, cần nghiên cứu kỹ phương án tổ chức, thời gian, địa điểm, quy mô, thành phần đại biểu và chương trình các hội thảo chuyên đề; lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và khả năng kết nối các nhà đầu tư.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Cùng với đó, thực hiện rà soát, hoàn thiện danh mục dự án thu hút đầu tư, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, có thông tin đầy đủ, rõ ràng về quy mô, lĩnh vực, địa điểm và cơ chế, chính sách liên quan; xác định rõ những lĩnh vực, dự án trọng điểm cần ưu tiên thu hút. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, VCCI, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các hiệp hội và đơn vị tư vấn để xây dựng nội dung, kết nối, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược tham dự hội nghị.

Đồng thời, khẩn trương tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, gắn trách nhiệm với tiến độ và sản phẩm công việc. Công tác chuẩn bị phải được triển khai đồng bộ, bài bản, chuyên nghiệp; bảo đảm các điều kiện về hậu cần, lễ tân, tuyên truyền, an ninh, y tế và các hoạt động bên lề. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn, quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức phải tuân thủ đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Hội nghị xúc tiến đầu tư không chỉ là hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh, mà còn phải tạo ra những kết quả thực chất, mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, góp phần khai thác hiệu quả các dư địa phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn tới.