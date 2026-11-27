Chưa đầy 1 tháng, camera AI phát hiện 2.555 ô tô chạy quá tốc độ ở Hà Nội

Qua camera AI, CSGT Hà Nội phát hiện 2.555 ô tô vi phạm quy định về tốc độ, trong đó 105 xe chạy quá tốc độ trên 20 km/h, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông.

Theo thống kê của Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, từ 1/11 đến 25/11, thông qua hệ thống camera AI, đơn vị phát hiện 2.555 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong đó, 1.228 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 1.222 trường hợp chạy quá từ 10 km/h đến 20 km/h; 104 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h và 1 trường hợp chạy quá tốc độ trên 35 km/h.

Ô tô vi phạm khi chạy tới 137km/h.

Theo Phòng CSGT, chạy quá tốc độ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi khi xe chạy càng nhanh, tài xế càng có ít thời gian để quan sát, nhận diện và xử lý các tình huống bất ngờ. Khi xe chạy quá tốc độ, quãng đường phanh cũng kéo dài hơn, trong khi lực va chạm và mức độ thương tích có thể tăng lên đáng kể khi xảy ra tai nạn. Chỉ một tình huống xử lý chậm hoặc mất kiểm soát cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh các vi phạm về tốc độ, hệ thống camera AI còn phát hiện 77 ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Ô tô vi phạm chạy quá tốc độ trên cầu Vĩnh Tuy.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc khi không có tình huống khẩn cấp. Mỗi người cần nâng cao ý thức tự giác, không vì vội vàng mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.