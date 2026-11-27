Tạm cấm ô tô lưu thông trên đường tỉnh 342 để phục vụ sửa chữa đường bộ

Từ 0 giờ 00 phút ngày 28/11 đến hết ngày 31/12/2026, tất cả các loại xe ô tô tạm thời bị cấm lưu thông qua đoạn tuyến Km13+00 - Km31+00, đường 342 (ĐT.342) để phục vụ công tác thi công sửa chữa mặt đường.

Sơ đồ phương án phân luồng phục vụ đường 342.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian triển khai công trình sửa chữa ĐT.342, Sở Xây dựng đã thống nhất phương án cấm đường và tổ chức phân luồng giao thông đối với các phương tiện ô tô di chuyển giữa khu vực Thống Nhất, Hoành Bồ với các xã Kỳ Thượng, Lương Minh, Ba Chẽ.

Cụ thể, chiều từ Thống Nhất, Hoành Bồ đi Kỳ Thượng, Lương Minh, Ba Chẽ: Xe đi theo ĐT.326 đến Km3+800, rẽ phải qua cầu Ba Tấn, tiếp tục theo đường Đồng Sơn đến Km57+400/ĐT.330 rồi rẽ trái.

Chiều từ Lương Minh, Kỳ Thượng đi Thống Nhất, Hoành Bồ: Xe đi theo ĐT.330 đến Km57+400, rẽ trái vào đường Đồng Sơn, qua cầu Ba Tấn đến nút giao Km3+800/ĐT.326. Tại đây, xe rẽ trái để đi Thống Nhất hoặc rẽ phải đi Hoành Bồ.

Sở Xây dựng giao Ban Bảo trì, quy hoạch xây dựng và đăng kiểm phương tiện thủy, chỉ đạo nhà thầu lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, chỉ dẫn và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường trong suốt quá trình thi công. Người điều khiển phương tiện cần chủ động nắm bắt thông tin, tuân thủ hệ thống biển báo và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm hành trình an toàn, thuận lợi.