Chuyển thành giải báo chí toàn quốc chuyên đề thuộc hạng mục Giải báo chí Quốc gia

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 217-QĐ/TW về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho đại diện nhóm tác giả của Báo Nhân Dân tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX- năm 2025 diễn ra tối 21/6/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 6329-CV/VPTW ngày 7/11/2026 về việc tổ chức giải báo chí năm 2026 gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Theo Công văn số 6329-CV/VPTW, xem xét đề nghị của các cơ quan về việc xin chủ trương tổ chức Giải báo chí năm 2026 do các cơ quan chủ trì tổ chức, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 217-QĐ/TW, ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Chuyển các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành thành các giải chuyên đề thuộc các hạng mục Giải báo chí Quốc gia.

Đối với các giải báo chí toàn quốc đã phát động trước khi Ban Bí thư ban hành Quy định số 217, ngày 28/8/2026 và đến nay đã hoàn thành chấm giải, lựa chọn tác phẩm để xét tặng giải thì các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tổng kết nội bộ phù hợp trong năm 2026, bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức. Chủ động thống nhất với Hội Nhà báo Việt Nam về phương án chuyển thành giải báo chí toàn quốc chuyên đề (nếu còn duy trì tổ chức từ năm 2027) thuộc hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Các địa phương tổ chức sắp xếp lại các giải báo chí địa phương, bảo đảm mỗi địa phương không tổ chức quá 1 giải báo chí theo quy định.

Nội dung Công văn xem tại đây:

cong-van-thong-bao-y-kien-cua-dong-chi-ttbbt-ve-viec-to-chuc-giai-bao-chi.pdf