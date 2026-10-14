Dấu ấn báo chí Quảng Ninh trên hành trình chinh phục những giải thưởng lớn

Những giải thưởng báo chí lớn là sự ghi nhận đối với thành quả lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo, đồng thời phản ánh chất lượng, bản lĩnh và sức lan tỏa của nền báo chí địa phương. Với những tác phẩm giàu tính phát hiện, bám sát thực tiễn và hơi thở cuộc sống, báo chí Quảng Ninh từng bước khẳng định vị thế tại các giải báo chí uy tín của Trung ương, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, báo chí Quảng Ninh đã liên tiếp gặt hái nhiều thành tích nổi bật, tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn và vị thế tại các giải báo chí uy tín của Trung ương. Tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 (tổ chức tháng 6/2026), nhiều nhà báo Quảng Ninh được vinh danh. Nhà báo Lương Quang Thọ cùng nhóm đồng nghiệp Báo Nhân Dân đoạt giải A với loạt bài “Lan tỏa động lực, khát vọng phát triển từ đại hội đảng bộ các cấp”; nhóm tác giả Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đinh Thị Phương Anh đoạt giải B với tác phẩm “Quảng Ninh hiện thực hóa ý chí cử tri”; nhóm tác giả Nguyễn Thu Giang, Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Thị Loan nhận giải khuyến khích với tác phẩm “Làm gì khi sự lộng ngôn bị kích động”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2014 cho nhà báo Nguyễn Thế Lãm, đại diện nhóm tác giả.

Trước đó, tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII (tháng 4/2026), Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh giành 2 giải Vàng với các tác phẩm “Theo ánh đèn lò” của nhóm tác giả Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hằng, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Đức Anh, Lê Thị Hiền và “Nhịp than - Nhịp thở ở mức -300” của nhóm tác giả Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Đức Anh, Cao Đặng Châu Anh; 3 giải Đồng cùng nhiều giải cá nhân dành cho người dẫn chương trình podcast và kỹ thuật viên xuất sắc.

Những kết quả này tiếp tục khẳng định thế mạnh của báo chí Quảng Ninh ở loại hình phát thanh trong xu thế chuyển đổi số, đồng thời nối dài chuỗi thành tích của báo chí Quảng Ninh tại các giải báo chí lớn của cả nước.

Nhìn lại chặng đường phát triển, báo chí Quảng Ninh nhiều lần ghi dấu ấn tại Giải Báo chí Quốc gia bằng những tác phẩm phản ánh sinh động quá trình đổi mới của thành phố. Cùng với việc đi sâu phản ánh thực tiễn, nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đặt ra những vấn đề lớn, góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong tư duy quản lý và phát triển của thành phố.

Một trong những dấu ấn tiêu biểu là bài báo “Xây dựng nhà tuyển than mới Hồng Gai - Những câu hỏi cần lời giải đáp” của nhà báo Vũ Điều, đoạt giải Nhất Giải Báo chí toàn quốc năm 1992. Đến năm 2008, đề tài về Quảng Ninh tiếp tục được ghi nhận ở tầm quốc gia khi nhóm tác giả Ngô Mai Phong và Đinh Công Thắng (Báo Lao Động) đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia với tác phẩm “Cuộc chiến chống than lậu ở Quảng Ninh”.

Nhóm tác giả thực hiện tác phẩm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhìn từ tinh giản bộ máy biên chế ở Quảng Ninh” tác nghiệp tại cơ sở.

Tiếp nối những dấu ấn đó, năm 2014, tác phẩm truyền hình “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhìn từ tinh giản bộ máy, biên chế ở Quảng Ninh” của nhóm tác giả Thế Lãm, Nguyễn Hưng, Nguyễn Soái, Mạnh Linh, Anh Tuấn đoạt giải A, mở đầu cho chuỗi thành tích nổi bật.

Những năm tiếp theo, tác phẩm phát thanh “Y tế Quảng Ninh - Đột phá trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của nhóm tác giả Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Thị Thanh Trang, Hữu Khánh đoạt giải A năm 2016; tác phẩm “Kiểm soát quyền lực cán bộ: Thực tiễn từ địa phương” của nhóm tác giả Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Thị Thanh Tú đoạt giải A năm 2022; tác phẩm “Chuyện những con tàu khóc” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thiện, Nguyễn Thu Giang, Đào Thị Phương đoạt giải B năm 2021... Những tác phẩm này tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn và khả năng phản ánh những vấn đề lớn từ thực tiễn.

Nhóm tác giả loạt phóng sự phát thanh: “Kiểm soát quyền lực cán bộ: Thực tiễn từ địa phương” đoạt giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII.

Ở lĩnh vực xây dựng Đảng, báo chí Quảng Ninh luôn là một trong những đơn vị có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại Giải Búa liềm vàng. Ngay từ mùa giải đầu tiên năm 2016, loạt bài “Nâng tầm năng lực lãnh đạo của Đảng - Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh” của nhóm tác giả Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh đã đoạt giải B. Các năm tiếp theo, nhiều tác phẩm tiếp tục được vinh danh, tiêu biểu như “Kiểm soát quyền lực ở những nơi thực hiện nhất thể hóa” của nhóm tác giả Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh đoạt giải B năm 2020; “Kiểm soát quyền lực cán bộ: Thực tiễn từ địa phương” của nhóm tác giả Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Thị Thanh Tú đoạt giải B năm 2022. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ khẳng định chất lượng báo chí chính luận của Quảng Ninh mà còn góp phần lan tỏa những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng từ Quảng Ninh đến nhiều địa phương trên cả nước.

Báo chí Quảng Ninh cũng tạo dấu ấn tại Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng). Trong hai năm 2024-2025, nhiều tác phẩm đoạt giải cao, nổi bật là 3 giải B với các tác phẩm “Nâng chất và lượng trong giải quyết kiến nghị cử tri”, “Những quyết sách vì dân”, “Quảng Ninh hiện thực hóa ý chí cử tri”. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đồng thời được Ban Tổ chức ghi nhận là tập thể xuất sắc. Cùng với đó, nhiều tác phẩm của người làm báo Quảng Ninh đã giành Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các kỳ Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc và nhiều giải báo chí chuyên ngành.

Ban Tổ chức trao giải Vàng thể loại podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026 cho tác phẩm “Nhịp than: Nhịp thở ở mức -300” của nhóm tác giả Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Đức Anh, Cao Đặng Châu Anh.

Những giải thưởng nối tiếp qua các năm không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao mà còn cho thấy bản lĩnh của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh trong việc bám sát hơi thở cuộc sống, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Mỗi tác phẩm được vinh danh là kết quả của quá trình lao động nghề nghiệp nghiêm túc, đồng thời góp phần khẳng định vị thế, uy tín và thương hiệu của báo chí Quảng Ninh trên bản đồ báo chí cách mạng Việt Nam.

Đằng sau mỗi tác phẩm đoạt giải là hành trình lao động nghiêm túc, bền bỉ của những người làm báo với tinh thần trách nhiệm, niềm say mê nghề nghiệp và khát vọng tạo ra những tác phẩm có giá trị đối với xã hội. Mỗi giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực của cá nhân, tập thể mà còn phản ánh bản lĩnh nghề nghiệp, sự dấn thân và khả năng phát hiện những vấn đề từ thực tiễn đời sống.

Thực tế cho thấy, nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí Trung ương bắt nguồn từ sự quan sát sâu sắc, từ những chuyến đi thực tế, từ sự trăn trở trước những vấn đề đang diễn ra trong xã hội. Đó có thể là câu chuyện về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống nhân dân hay những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Nhóm tác giả Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh đoạt giải B Giải Búa liềm vàng với loạt bài “Kiểm soát quyền lực ở những nơi thực hiện nhất thể hóa”.

Trong hành trình ấy, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh giữ vai trò nòng cốt trong đổi mới nội dung, phương thức làm báo theo hướng hiện đại, đa nền tảng. Cùng với sự phát triển của cơ quan báo chí là sự trưởng thành của đội ngũ phóng viên, biên tập viên với nhiều tác phẩm liên tiếp được vinh danh tại các giải báo chí Trung ương. Những cái tên như Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thùy Linh, Nguyễn Thu Giang, Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn... đã góp phần khẳng định vị thế của báo chí Quảng Ninh trên các diễn đàn báo chí lớn của cả nước.

Chia sẻ về hành trình sáng tạo tác phẩm và những dấu ấn của người làm báo Quảng Ninh, nhà báo Bùi Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, cho biết: “Mỗi giải thưởng đều là sự ghi nhận đối với quá trình lao động nghề nghiệp nghiêm túc, bền bỉ của người làm báo. Nhưng điều quý giá nhất không nằm ở giải thưởng, mà ở quá trình tác nghiệp, được đi sâu vào thực tiễn, đến tận cùng của vấn đề, lắng nghe hơi thở cuộc sống, phát hiện những câu chuyện có ý nghĩa và chuyển tải đến bạn đọc. Tôi thấy rằng, mỗi tác phẩm được ghi nhận là kết quả của sự nỗ lực, dấn thân của mỗi tác giả, đồng thời có sự đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ trách nhiệm của cả tập thể tòa soạn. Với cá nhân tôi cũng như mỗi người làm báo Quảng Ninh, mỗi giải thưởng vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm để tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tác phẩm, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới”.

Nhóm tác giả Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đinh Thị Phương Anh thảo luận, trao đổi về tác phẩm dự thi sau khi thu âm trong phòng thu.

Với các nhà báo Quảng Ninh, giải thưởng không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục sáng tạo. Nhà báo Ngô Thu Hiền, tác giả của nhiều tác phẩm đạt giải báo chí Trung ương, chia sẻ: “Theo tôi, để tạo nên một tác phẩm báo chí có giá trị, điều quan trọng nhất là người làm báo phải luôn giữ được tình yêu với nghề, không ngừng dấn thân, sáng tạo và cống hiến. Khi thực sự sống cùng hơi thở của cuộc sống, lắng nghe người dân và tiếp cận mỗi đề tài bằng trách nhiệm, sự tâm huyết, tác phẩm sẽ có sức sống và giá trị riêng. Giải thưởng là sự ghi nhận đáng quý, nhưng điều ý nghĩa hơn cả là tác phẩm có thể chạm đến cảm xúc của công chúng, lan tỏa những giá trị tích cực và góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Những chia sẻ từ các nhà báo đạt giải cho thấy phía sau mỗi danh hiệu là một quá trình lao động nghiêm túc, sự say nghề và tinh thần trách nhiệm với nghề. Giải thưởng là sự ghi nhận, nhưng giá trị lớn nhất của báo chí vẫn là khả năng đồng hành cùng sự phát triển, phản ánh trung thực đời sống và góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong xã hội.

Những giải thưởng nối tiếp qua các năm đã góp phần làm nên thương hiệu của báo chí Quảng Ninh, đồng thời khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ những người làm báo Vùng mỏ. Đó không chỉ là những danh hiệu nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho một hành trình dấn thân, bền bỉ tìm tòi, đổi mới để mỗi tác phẩm thực sự bắt nguồn từ cuộc sống, phục vụ cuộc sống. Trong giai đoạn phát triển mới, đội ngũ người làm báo Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm, làm chủ công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông, giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố.

Thực hiện: Đặng Dung

Trình bày: Vũ Đức