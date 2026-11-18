Đổi mới tuyên truyền nhờ công nghệ số

Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác tuyên truyền tại cơ sở, giúp thông tin được truyền tải nhanh hơn, sinh động hơn và thuận tiện hơn.

Một trang Fanpage Facebook, một kênh TikTok cùng mang tên “Gen Z làm cán bộ khu” là cách Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Khe Sú, phường Yên Tử Đặng Văn Khởi cùng những bạn trẻ tại địa phương lựa chọn để đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền ở khu dân cư.

Cán bộ khu Khe Sú (phường Yên Tử) sử dụng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền.

Thay vì truyền tải thông tin theo lối quen thuộc, anh Khởi cùng đội ngũ cán bộ thôn tận dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện đời thường bằng hình thức trực quan, sinh động. Nội dung video khá đa dạng, từ hình ảnh cán bộ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, hoạt động của thôn, các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế đến phong tục, tập quán và nét văn hóa truyền thống của đồng bào Dao Thanh Y nơi đây.

Các sản phẩm đều xuất phát từ đời sống thực tế, được thể hiện bằng ngôn ngữ trẻ trung, cách dẫn dắt tự nhiên, đôi khi đan xen những tình huống vui nhộn. Nhờ đó, những câu chuyện vốn quen thuộc trong sinh hoạt cộng đồng có thêm cách tiếp cận mới, gần gũi với người xem, nhất là giới trẻ.

Theo anh Khởi, việc xây dựng các kênh truyền thông này xuất phát từ mong muốn đưa thông tin đến người dân bằng phương thức phù hợp với thói quen tiếp nhận hiện nay. Thay vì chỉ thông qua các cuộc họp hay hệ thống truyền thanh, những nội dung thiết thực có thể được chia sẻ trên mạng xã hội để người dân chủ động theo dõi, tương tác và lan tỏa.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, các nền tảng số cũng đang được khai thác để mở rộng kênh thông tin hai chiều giữa chính quyền và người dân. Các trang Fanpage, nhóm Zalo cộng đồng được duy trì để cập nhật thông tin, thông báo lịch tiếp công dân, tuyên truyền quy định mới, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, người dân có thể phản ánh những vấn đề phát sinh tại khu dân cư, trao đổi và tiếp nhận thông tin phản hồi thuận tiện hơn.

Cùng với mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số đang mở ra thêm nhiều cách thức xây dựng sản phẩm tuyên truyền. Cán bộ cơ sở có thể sử dụng AI hỗ trợ biên tập nội dung, thiết kế hình ảnh, tạo video minh họa, giúp những quy định pháp luật, thông tin chính sách vốn khô khan trở nên trực quan, sinh động, dễ tiếp nhận. Việc ứng dụng công nghệ cũng góp phần rút ngắn thời gian sản xuất, đa dạng hóa hình thức truyền thông.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố sản xuất các video AI tuyên truyền, phổ biến pháp luật trình chiếu tại hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động.

Năm 2026, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp) đã ứng dụng AI xây dựng các video tuyên truyền, trình chiếu tại hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động. Những quy định pháp luật được truyền tải qua hình ảnh trực quan, lời dẫn ngắn gọn, sinh động, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Ông Hứa Quang Việt, Giám đốc Trung tâm, cho biết: Cán bộ Trung tâm đã chủ động khai thác công cụ AI để sản xuất video với nhiều chủ đề thiết thực như trợ giúp pháp lý, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, phòng chống mua bán người... Các sản phẩm được thiết kế ngắn gọn, phù hợp với đối tượng thụ hưởng, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Tại phường Mông Dương, từ đầu năm đến nay, Công an phường đã xây dựng, đăng tải 12 video ngắn cùng hàng chục hình ảnh ứng dụng AI phục vụ công tác tuyên truyền. Nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực như phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa vi phạm, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, hướng dẫn thủ tục hành chính và thông tin về những quy định mới. Với hình thức thể hiện trực quan, dễ hiểu, các sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin, giúp người dân chủ động tiếp cận kiến thức pháp luật trên môi trường số.

Có thể thấy, những cách làm sáng tạo đang mở thêm hướng đi cho công tác tuyên truyền ở cơ sở, giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn, gần gũi hơn với người dân. Khi cán bộ chủ động làm chủ công nghệ, mỗi nền tảng số sẽ trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.