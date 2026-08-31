Đắk Lắk: Xe ô-tô tông sập cổng nhà dân, 3 xe ô-tô bị hư hỏng

Một nam tài xế ở Đắk Lắk lái xe ô-tô đã tông đổ cổng nhà dân, gây hư hỏng 3 ô tô và nhiều tài sản khác.

Chiếc xe ô-tô Mazda 6 sau khi tông sập cổng nhà dân bị hư hỏng nặng phần đầu. (Ảnh: CTV)

Sáng 31/8, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ xảy ra trên đường Y Wang, phường Ea Kao, khiến nhiều phương tiện và tài sản của người dân bị thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, khoảng 0 giờ 14 phút cùng ngày, ông Y.G.N 36 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, điều khiển xe ô-tô Mazda 6 lưu thông trên đường Y Wang hướng về trụ sở Ủy ban nhân dân phường Ea Kao. Khi đến đoạn đường cong, chiếc xe bất ngờ lao sang bên phải và tông thẳng vào cổng của 2 căn nhà số 208B và 208C đường Y Wang. Cú tông mạnh khiến cổng nhà đổ sập, đè lên 2 xe ô-tô của người dân đang đỗ trong sân.

Tại hiện trường, chiếc xe Mazda 6 bị biến dạng phần đầu, 2 xe ô-tô của người dân đỗ trong sân bị hư hỏng một phần.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm nhiều tài sản khác bị ảnh hưởng, ước tính tài sản khoảng 500 triệu đồng, may mắn không gây thiệt hại về người.

Bước đầu, cơ quan Công an nhận định tài xế Y.G.N điều khiển ô-tô đã không giảm tốc độ, thiếu chú ý quan sát khi qua đoạn đường cong.