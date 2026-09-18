Khởi tố 2 vụ án gây tai nạn chết người

Ngày 17/9, theo thông tin từ Công an xã Phú Riềng (TP.Đồng Nai), Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Tiến Đạt (SN 2004) về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 24/4/2026, mặc dù không có giấy phép lái xe hạng B1 hoặc A3 nhưng Đạt vẫn điều khiển xe môtô 3 bánh BS: 61L8-6805, chở ông Phạm Mạnh Tiền cùng 940kg củi điều tươi trên đường nông thôn. Khi xe đang đổ xuống dốc tại tổ 7 (thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng), do chở nặng, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hệ thống phanh bị hỏng khiến chiếc xe lao xuống mương. Đạt và ông Tiền nhảy khỏi xe, nhưng thùng xe lật đè lên ông Tiền khiến nạn nhân tử vong.

Tương tự là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn (phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) vào ngày 09/9, khiến một người tử vong và một người bị thương. Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn gây chết người xảy ra ở phường Trấn Biên

Trần Tiến Đạt

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 09/9, tại đường Đặng Văn Trơn (phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) xảy ra va chạm giữa ôtô bán tải BS: 60C-233.44 do ông L.H (65 tuổi) điều khiển và ôtô 16 chỗ BS: 60H-192.80 do ông L.V.T (70 tuổi) cầm lái. Sau đó, xe bán tải tiếp tục va vào hàng loạt phương tiện khác gồm: taxi BS: 60H-153.42 do anh T.M.T (39 tuổi) điều khiển; xe máy BS: 60F1-646.61 do anh P.K.B (36 tuổi) cầm lái và môtô BS: 60F2-917.94 do chị H.N.T (35 tuổi) điều khiển. Hậu quả, anh P.K.B tử vong tại chỗ; chị H.N.T bị thương phải đi cấp cứu; các phương tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 70 triệu đồng.

Giám đốc Công an TP.Đồng Nai đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi... Đồng thời, chỉ đạo Phòng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến Đặng Văn Trơn và địa bàn phường Trấn Biên, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.