Quảng Ninh hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026

Đảng bộ thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2026. Kết quả này minh chứng cho sự chủ động, quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Chi bộ Phòng Bảo vệ và Kiểm soát nội bộ, Đảng bộ Công ty Than Mạo Khê tổ chức kết nạp đảng viên mới.

Đảng bộ Than Quảng Ninh có 46 chi, đảng bộ trực thuộc cơ sở và 874 chi bộ trực thuộc đảng uỷ trực thuộc cơ sở. Năm 2026, Đảng bộ được Thành ủy giao chỉ tiêu kết nạp 710 đảng viên mới. Đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 740 đảng viên, đạt hơn 104% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên lên 22.977, tiếp tục là đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong toàn Đảng bộ thành phố.

Theo Ban Tổ chức Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nguồn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng; chú trọng lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất, đoàn viên, thanh niên và những quần chúng có thành tích nổi bật trong lao động, sản xuất, công tác.

Một trong những giải pháp được Đảng ủy Than Quảng Ninh chú trọng là phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Các cấp ủy chủ động rà soát nguồn, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú, gắn công tác phát triển đảng viên với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phong trào thi đua và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân Vùng mỏ cũng được chú trọng. Ban Thường vụ Đoàn Than Quảng Ninh đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở đoàn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt và phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên; chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát hiện những nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Qua thực tiễn lao động, sản xuất, nhiều quần chúng ưu tú, nhất là công nhân trẻ, đã được phát hiện và bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đây đều là những nhân tố có năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực trong lao động sản xuất và các phong trào thi đua tại đơn vị. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn lực có chất lượng cho các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Tại phường Uông Bí, tính đến giữa tháng 11/2026, Đảng bộ phường đã kết nạp được 112 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu Thành ủy giao. Đồng chí Trần Thị Hường, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Uông Bí, cho biết: Trong quá trình tạo nguồn, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể, để phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Việc xem xét, giới thiệu kết nạp đảng viên được thực hiện trên cơ sở chú trọng cả trình độ, nhận thức chính trị và quá trình rèn luyện, phấn đấu của từng quần chúng. Đáng chú ý, nhiều đảng viên mới được kết nạp tại các chi bộ khu phố có trình độ đại học. Lực lượng đảng viên trẻ có chất lượng được bổ sung đã góp phần tăng cường sức trẻ, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ ở cơ sở.

Lãnh đạo Đảng bộ phường Uông Bí công bố và trao quyết định kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú. Ảnh: Phường Uông Bí

Cũng theo Ban Tổ chức Thành ủy, trong năm 2026 công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, sát tình hình thực tiễn. Nhiều đảng bộ đã hoàn thành sớm chỉ tiêu được giao, góp phần đưa công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố đạt kết quả tích cực. Đến giữa tháng 11/2026, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 3.510 đảng viên mới, đạt 100,02%, hoàn thành sớm chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026.

Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chủ động tạo nguồn, chú trọng chất lượng quần chúng được xem xét kết nạp. Việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên được gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu. Kết quả thực hiện được theo dõi, đánh giá định kỳ, qua đó kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Một trong những nhiệm vụ được Thành ủy quan tâm là phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong năm, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu phấn đấu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên tại khu vực này. Ban Chỉ đạo duy trì giao ban hằng quý để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, xác định nhiệm vụ trọng tâm và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh…

Kết quả phát triển đảng viên năm 2026 tại Quảng Ninh tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.