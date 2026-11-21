Đồn Biên phòng Trà Cổ: Nhiều giải pháp nâng chất sinh hoạt chi bộ

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Trà Cổ (BĐBP Quảng Ninh) đã luôn chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thực chất, dân chủ.

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, các đảng viên tập trung phân tích hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, chi bộ thống nhất ban hành nghị quyết tháng 11, tập trung duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ biên giới và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 tại Chi bộ Đội Vũ trang - Đài Quan sát (Đồn Biên phòng Trà Cổ).

Thiếu tá Đào Duy Trinh, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Vũ trang - Đài Quan sát, chia sẻ: “Trong mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy luôn khơi gợi, khuyến khích mọi đảng viên bày tỏ chính kiến. Những đề xuất hợp lý, cấp thiết đều được ghi nhận, giải quyết hoặc báo cáo cấp trên kịp thời. Không khí cởi mở giúp mọi vấn đề được nhìn nhận thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao khi triển khai nhiệm vụ”.

Không chỉ ở Chi bộ Đội Vũ trang - Đài Quan sát, tinh thần đổi mới này đã trở thành nền nếp chung trong toàn Đảng bộ Đồn Biên phòng Trà Cổ. Trung tá Đào Xuân Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, cho biết: “Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, thời gian qua đơn vị đã luôn quan tâm triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Đơn vị chú trọng cụ thể hóa tiêu chí sát với đặc thù địa bàn và chức trách từng cá nhân, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên”.

Điểm nổi bật trong cách làm của Đảng ủy Đồn Biên phòng Trà Cổ là đưa những khâu yếu, việc khó, vướng mắc từ thực tiễn vào sinh hoạt thường kỳ. Bí thư các chi bộ phát huy vai trò điều hành, cầu thị lắng nghe, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu tính xây dựng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát được siết chặt. Trong năm 2026, Đảng ủy Đồn đã kiểm tra, giám sát 2 cuộc đối với 2 chi bộ; các chi bộ kiểm tra 4 cuộc đối với 8 đảng viên. Nhờ giữ vững kỷ cương, đơn vị không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật và đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp cùng các lực lượng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 800kg nầm lợn đông lạnh trên khu vực cửa sông Bắc Luân.

Sức chiến đấu của tổ chức Đảng đã được chuyển hóa trực tiếp thành kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Năm 2026, Đồn Biên phòng Trà Cổ đã tổ chức 1.048 lượt tổ với 4.159 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, vùng biển đơn vị phụ trách. Qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 49 vụ với 80 đối tượng, 43 phương tiện vi phạm, trong đó xử lý hình sự 3 vụ/4 đối tượng; xử phạt hành chính 373 triệu đồng...

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chi bộ còn lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Hiện đơn vị duy trì 7 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi bộ khu phố và phân công 27 cán bộ, đảng viên phụ trách 76 hộ gia đình. Nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp tục lan tỏa sâu rộng, như: Đỡ đầu 4 học sinh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, duy trì hiệu quả mô hình “Dân vận khéo trong đồng bào Công giáo” tại phường Móng Cái 1... Với những thành tích nổi bật, năm 2026, đơn vị có 10 tập thể và 21 cá nhân được các cấp khen thưởng đột xuất.