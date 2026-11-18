Diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng năm 2026

Ngày 18/11, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy tổ chức diễn tập "Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng" năm 2026. Tham dự có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy.

Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy tổ chức diễn tập "Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng" năm 2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy tổ chức diễn tập trên phạm vi toàn thành phố. Qua đó, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Diễn tập cũng là dịp kiểm tra, đánh giá khả năng phát hiện, nhận diện, phân tích, dự báo và xử lý các tình huống phát sinh. Kịp thời nhận diện những khó khăn, hạn chế về tổ chức lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, cơ chế phối hợp, thông tin báo cáo và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để bổ sung, hoàn thiện phương án ứng phó. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Theo kịch bản diễn tập, các đơn vị, địa phương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã thực hành quy trình phối hợp phát hiện, xác minh, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác và xử lý các tình huống trên không gian mạng. Với sự chuẩn bị chu đáo, diễn tập đã hoàn thành tất cả các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các cấp nghiêm túc rút kinh nghiệm từ thực tiễn diễn tập. Trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, phát biểu khai mạc diễn tập.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Đấu tranh, ngăn chặn và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ thành phố đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cần quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp; tiếp tục hoàn thiện quy trình tiếp nhận, nhận diện, xác minh, phân loại thông tin và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong xử lý.

Ban Chỉ đạo 35 cần chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, thông tin sai lệch để có biện pháp đấu tranh, xử lý hiệu quả. Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, kiến thức và năng lực ứng phó trước những vấn đề đặt ra trên không gian mạng. Trước hết, phải kiên định niềm tin vào lý tưởng cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng nâng cao hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và giá trị nhân văn của nhân loại. Đồng thời, gương mẫu trong ứng xử, hoạt động trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự diễn tập.

Cùng với việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ngay từ cơ sở; thực hiện giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và các đại biểu vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được tập huấn vào thực tiễn công tác; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống.