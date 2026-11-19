Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Nước rút hoàn thành Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số

Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đang bước vào giai đoạn nước rút. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhiều đảng bộ trong toàn thành phố đã đạt kết quả tích cực, hoàn thành sớm nhiều nhiệm vụ. Qua đó, góp phần bảo đảm tiến độ chung của chiến dịch.

Đảng ủy xã Quảng Tân tổ chức tập huấn thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, kết hợp hướng dẫn rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu hồ sơ đảng viên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Với 881 đảng viên, Đảng bộ xã Quảng Tân xác định Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành trước 30/11. Khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến từng tổ chức đảng, từng đảng viên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, ngay từ đầu chiến dịch, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lộ trình và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tiến độ đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch triển khai, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, sản phẩm, nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và xuyên suốt trong quá trình thực hiện. Đảng ủy xã cũng đã thành Tổ hỗ trợ phục vụ chiến dịch số hóa, tạo lập dữ liệu hồ sơ đảng viên gồm 7 đồng chí; đồng thời tổ chức hội nghị tập huấn thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, kết hợp hướng dẫn rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu hồ sơ đảng viên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử cho 110 cán bộ, đảng viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên của 32 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã và thành viên Tổ công tác.

Đoàn khảo sát, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với xã Quảng Tân.

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt, tiến độ thực hiện tại địa phương có chuyển biến rõ nét. Tính đến ngày 27/10/2026, Đảng bộ xã đã hoàn thành 100% việc số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử đối với 838/838 hồ sơ (không bao gồm hồ sơ đảng viên thuộc các chi bộ Công an, Quân sự), xong trước 33 ngày so với tiến độ yêu cầu của thành phố. Đến ngày 2/11/2026, xã cũng đã hoàn thành 100% việc rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu hồ sơ đảng viên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử (không bao gồm hồ sơ đảng viên thuộc các chi bộ Công an, Quân sự), là một trong 3 địa phương đứng đầu thành phố về tiến độ thực hiện.

Đối với triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, Đảng bộ đã triển khai thực hiện từ tháng 10/2026 đối với thủ tục thu nộp đảng phí. 100% đảng viên đảng bộ đã thực hiện việc thu nộp đảng phí trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, đứng thứ 2 toàn thành phố. Đối với thủ tục lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác theo Quy định 211, xã đã triển khai hoàn thành.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Quảng Tân rà soát, đối chiếu thông tin hồ sơ đảng viên.

Đối với 2 thủ tục còn lại là chuyển sinh hoạt đảng chính thức và chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, xã đã chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện về dữ liệu, phối hợp xử lý những nội dung liên quan nhằm bảo đảm việc đồng bộ thông tin từ hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 sang hệ thống thủ tục hành chính trong Đảng, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện khi các hệ thống được kết nối, vận hành đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Tân, cho biết: Kinh nghiệm của Quảng Tân là chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, từ đó rà soát, lượng hóa khối lượng công việc, dự kiến nhân lực và xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể. Đồng thời, thành lập ngay tổ hỗ trợ với những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm; phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, lập bảng theo dõi tiến độ đến từng ngày và thường xuyên kiểm điểm, báo cáo để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất tạo thuận lợi cho quá trình triển khai.

Tổ hỗ trợ phục vụ chiến dịch số hóa, tạo lập dữ liệu hồ sơ đảng viên của xã Quảng Tân thực hiện nhiệm vụ chỉnh lý hồ sơ đảng viên.

Theo đồng chí Hoa, khối lượng công việc trong chiến dịch rất lớn, trong khi cán bộ vẫn phải bảo đảm các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên. Do đó, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của từng cán bộ có ý nghĩa quyết định. Có những thời điểm, cán bộ phải làm việc ngoài giờ, tranh thủ cả buổi tối để rà soát, hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm tiến độ chung.

Cùng với Đảng bộ xã Quảng Tân, nhiều đảng bộ cũng đã chủ động triển khai chiến dịch với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đến nay, đã có nhiều đảng bộ hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong chiến dịch 100 ngày như: Mạo Khê, Quang Hanh, Hoành Mô, Liên Hòa, Quảng La, Quảng Đức... Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chung của toàn thành phố.

Tính đến ngày 12/11/2026, toàn thành phố đã hoàn thành rà soát, làm sạch hồ sơ đảng viên đạt 91,04%; thực hiện số hóa gần 66.000 hồ sơ đảng viên. Toàn thành phố có tổng số khoảng 105.000 đảng viên đã cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Tính đến hết kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 11/2026 đã có trên 4.000 chi bộ sinh hoạt toàn trình đầy đủ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đồng thời thực hiện thu nộp đảng phí trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng từ tháng 10/2026…

Cán bộ của Đảng ủy phường Uông Bí thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên.

Chiến dịch 100 ngày được triển khai từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026, với 11 nhiệm vụ thuộc 8 nhóm điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Như vậy, chỉ còn khoảng nửa tháng để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.