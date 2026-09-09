Để học sinh đến trường an toàn

Bước vào năm học mới, những con đường đến trường lại đông hơn với sắc áo học sinh. Cùng với niềm vui tựu trường là nỗi lo về an toàn giao thông, khi không ít nguy cơ vẫn hiện hữu từ ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông của các em. Để mỗi hành trình đến trường được an toàn, các cấp, các ngành đang tích cực vào cuộc, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

Năm học 2026-2027, TP Quảng Ninh có gần 372.000 học sinh các cấp. Quy mô học sinh, sinh viên ngày càng lớn, cùng với đó, phần lớn học sinh được đưa đón bằng xe máy, ô tô cá nhân nên dẫn đến một lượng lớn phương tiện tập trung trong cùng một thời điểm, tại cùng một khu vực đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với hệ thống giao thông đô thị, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học, vào những khung giờ cao điểm.

Lực lượng An ninh cơ sở phường Hồng Gai hướng dẫn học sinh cài dây mũ bảo hiểm.

Để giải bài toán về ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và đảm bảo an toàn cho học sinh, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt, từ năm học 2026-2027, thành phố đã tổ chức các tuyến xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Giai đoạn đầu tổ chức 6 tuyến, sử dụng khoảng 50 xe buýt loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.150 trong tổng số 2.596 học sinh có nhu cầu theo khảo sát. Việc đưa đón học sinh bằng xe bus điện được Quảng Ninh đặt trong mục tiêu xây dựng mô hình giao thông học đường an toàn, văn minh, hiện đại và thuận tiện.

Chị Nguyễn Thanh Hà, khu 5, (phường Hà Tu) chia sẻ: Con tôi đang học lớp 11, Trường THPT Chuyên Hạ Long, năm học này, gia đình rất phấn khởi khi Quảng Ninh triển khai các tuyến xe buýt miễn phí đưa đón học sinh. Gia đình tôi đã đăng ký cho con sử dụng nên không còn phải đưa đón hằng ngày, tôi thấy đây là chính sách rất thiết thực, vừa tạo thuận lợi cho phụ huynh, vừa giúp học sinh có thêm một lựa chọn an toàn trên hành trình đến trường.

Các tuyến xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh.

Thực tế cho thấy, bên cạnh những học sinh có ý thức chấp hành tốt, vẫn còn trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Vì thế, giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh không thể chỉ dừng ở những buổi tuyên truyền, điều quan trọng hơn là hình thành cho các em thói quen tự giác, để những quy định của pháp luật trở thành một phần trong cách ứng xử hằng ngày. Ngành Giáo dục Quảng Ninh xác định đây là nội dung cần được quan tâm thường xuyên trong năm học. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục bước vào năm học mới phải thường xuyên, liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong năm học. Đưa nội dung ATGT vào các môn học chính khóa hoặc các tiết học ngoại khóa, đặc biệt là trong các môn Giáo dục công dân, Sinh hoạt lớp. Tổ chức ký cam kết chấp hành quy định ATGT giữa 3 bên (nhà trường, gia đình, học sinh). Phối hợp với lực lượng công an tổ chức các buổi học ngoại khóa, diễn tập ATGT và các hoạt động tương tác như các buổi thực hành đi đúng phần đường, làn đường.

Cùng với ngành Giáo dục, lực lượng CSGT, Công an Quảng Ninh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Quảng Ninh) cho biết: Thực hiện Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, ATGT trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng CSGT đã chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định mới của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; những lỗi vi phạm thường là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, kỹ năng xử lý các tình huống và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Cách tiếp cận này hướng tới việc giúp học sinh không chỉ “biết luật”, mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ và biết cách bảo vệ bản thân khi đi trên đường.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông tại nút giao thông gần Trường THCS Cái Rồng (đặc khu Vân Đồn).

Không chỉ lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể cũng đang góp thêm những “cánh tay nối dài” trong xây dựng môi trường giao thông an toàn quanh trường học. Các cấp bộ Đoàn duy trì, kiện toàn 200 mô hình “Cổng trường thanh niên tự quản đảm bảo xanh, sạch, đẹp và trật tự ATGT”, cùng các “Đoạn đường thanh niên tham gia quản lý đảm bảo trật tự ATGT”. Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh triển khai 1.852 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trong đó có nhiều mô hình tại khu vực trường học và những tuyến đường có đông học sinh đi lại.

Để giảm thiểu, ngăn chặn vi phạm về trật tự ATGT, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho các em học sinh thì cần sự vào cuộc tích cực, đồng bộ từ nhiều phía. Từ đó tạo cho các em thói quen tuân thủ pháp luật về ATGT. Một năm học mới đã bắt đầu, mong rằng từ những điều rất nhỏ, mỗi học sinh sẽ hình thành cho mình thói quen tham gia giao thông an toàn.