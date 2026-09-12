Phòng CSGT triển khai chiến dịch tuyên truyền và hướng dẫn kĩ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thực hiện triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường, sáng 12/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, gắn máy an toàn cho hơn 250 học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố.

Chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn lôi cuốn sự quan tâm của hơn 250 học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh được giới thiệu, phổ biến những quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ, quy tắc tham gia giao thông an toàn, các khuyến cáo an toàn phương tiện.

Các em học sinh được lãnh đạo Phòng CSGT hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm hợp quy.

Đặc biệt, bắt đầu từ năm học này, ở nội dung hướng dẫn thực hành kỹ thuật, kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy, Phòng CSGT đã triển khai áp dụng sa hình bổ sung các tình huống giao thông thường gặp trong thực tế như: Xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe…

Sa hình thực hành lái xe được bổ sung nhiều tình huống giao thông thực tế thường gặp.

Tuyên truyền và hướng dẫn kĩ năng lái xe an toàn cho học sinh là hoạt động thường xuyên được Phòng CSGT, Công an thành phố phối hợp với ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan triển khai liên tục từ nhiều năm nay, với mục tiêu tăng cường bảo đảm an toàn và phòng ngừa, kéo giảm TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Mỗi học sinh tham gia thực tập lái xe mô tô đều có sự kèm cặp sát sao của cán bộ CSGT bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành.

Sau ngày 12/9, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ chiến dịch tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân nói chung và các em học sinh tại tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn.