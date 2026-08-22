Điều tra vụ nam thanh niên ngã ra đường ở gần nút giao Gò Dưa, bị xe tải cán tử vong

Đến 20h30 ngày 21-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một...

(CAO) Đến 20h30 ngày 21-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một nam thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, anh N.V.H. (25 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) điều khiển xe máy BS: 59G2-811.23 trên đường Đỗ Mười, theo hướng từ Suối Tiên đi An Sương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi gần đến nút giao Gò Dưa (phường Tam Bình, TPHCM), nam thanh niên bất ngờ ngã xuống đường.

Thời điểm này, tài xế P.V.Q. (38 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) lái xe tải BS: 60H-412.67 chạy cùng chiều trong làn ô tô đã va trúng anh H. khiến nạn nhân tử vong.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Tam Bình đến hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Anh H. là nhân viên của một công ty ở phường Long Bình. Thời điểm xảy ra tai nạn, nam thanh niên vừa tan ca và đang trên đường về nhà.