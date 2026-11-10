Đoàn đại biểu Tập đoàn TKV dâng hương tại các di tích lịch sử ngành Than

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), sáng 10/11, đoàn đại biểu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đến dâng hương, dâng hoa tại các di tích lịch sử ngành Than trên địa bàn Quảng Ninh.

Lãnh đạo TKV dâng hương tại Khu di tích địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam, khu Trại Hà, phường Mạo Khê.

Đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam, khu Trại Hà, phường Mạo Khê. Đây là địa danh gắn với dấu mốc khai sinh ngành Than Việt Nam vào năm 1840 khi vua Minh Mạng ban chỉ dụ cho phép khai thác than tại khu vực núi Yên Lãng, mở đầu lịch sử hình thành và phát triển của ngành Than Việt Nam.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Khu mỏ, phường Mạo Khê.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cách mạng nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Khu mỏ. Ngày 23/2/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Khu mỏ được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân Vùng mỏ, đặt nền móng cho sự phát triển của tổ chức Đảng và phong trào công nhân ngành Than.

Đồng chí Nguyễn Huy Nam, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, cùng các đại biểu thắp hương tại Tượng đài 12/11, phường Cẩm Phả.

Tại Tượng đài 12/11, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các thế hệ công nhân mỏ đã làm nên cuộc Tổng bãi công lịch sử năm 1936. Với sự tham gia của hơn 3 vạn công nhân cùng khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm, chúng ta nhất định thắng”, cuộc Tổng bãi công đã giành thắng lợi, trở thành một trong những mốc son chói lọi của phong trào công nhân Việt Nam. Ngày 12/11/1936 cũng trở thành Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Đoàn đại biểu Tập đoàn dâng hoa tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì Độc lập tự do của Tổ quốc tại Di tích Vũng Đục.

Tiếp nối hành trình tri ân, đoàn đại biểu đến dâng hương tại Di tích Vũng Đục, tưởng niệm những người con ưu tú của Vùng mỏ đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đây là địa chỉ lịch sử ghi dấu những mất mát, hy sinh và tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của công nhân, nhân dân Vùng mỏ trong những năm tháng cách mạng gian khổ.

Đoàn cũng đến dâng hoa tại Tượng đài liệt sĩ Ngô Huy Tăng, người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu gắn với phong trào đấu tranh của công nhân ngành Than. Sự hy sinh của liệt sĩ Ngô Huy Tăng là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên trung của các thế hệ công nhân Vùng mỏ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn đại biểu TKV thành kính dâng hoa, tưởng niệm liệt sĩ Ngô Huy Tăng.

Tại Bia ghi dấu địa điểm Binh đoàn Than xuất quân, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, tưởng nhớ những người thợ mỏ đã tạm gác công việc sản xuất, lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện Binh đoàn Than xuất quân là minh chứng sinh động cho truyền thống yêu nước, tinh thần sẵn sàng cống hiến, hy sinh của giai cấp công nhân Vùng mỏ, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành Than Việt Nam.

Hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các di tích lịch sử nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than là dịp để cán bộ, công nhân, người lao động TKV ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất, quyết tâm xây dựng TKV phát triển bền vững, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.